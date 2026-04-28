Investissement locatif : faut-il attendre une baisse des taux pour acheter ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 28/04/2026 à 13:21

Attendre une baisse des taux pour investir dans l'immobilier est une stratégie risquée. (illustration) (rawpixel / Pixabay)

Doit-on attendre que les taux des crédits baissent pour investir dans l’immobilier locatif ? En mars 2026, le taux moyen des prêts a atteint 3,2 %, selon l’Observatoire Crédit Logement/CSA. Certains acheteurs sont donc tentés d'attendre en espérant une baisse. Mais les professionnels du secteur estiment qu'il s'agit d'une stratégie risquée, rapporte Capital .

L’argument principal concerne le prix du bien. « Plus les taux d’intérêt sont élevés, moins les prix immobiliers sont chers. Quand les taux baissent, les prix remontent » , rappelle Boris Laouat, marchand de biens et président de Terra Occitane. Boris Laouat, qui a réalisé 90 acquisitions en Haute-Garonne, estime aussi qu’attendre fait parfois perdre davantage sur le prix que ce que l’on gagne sur le crédit.

Renégocier son crédit plus tard

« Le prix est définitif, le taux est réversible » , résume Élodie Jaffré, courtière chez Pretto Galaxie. Si les taux baissent dans 18 ou 24 mois, vous pourrez effectuer un rachat de crédit pour bénéficier de meilleures conditions, tout en ayant profité d’un prix d’achat avantageux. Un second avantage des taux élevés tient à la fiscalité : les intérêts des emprunts sont déductibles des revenus locatifs imposables. Plus le taux est élevé, plus les charges déductibles augmentent, ce qui réduit l’impôt sur les revenus fonciers.

Pour négocier au mieux, l’arme la plus efficace reste l’attestation de financement sécurisée délivrée par un courtier. Élodie Jaffré souligne que certains clients ont pu obtenir un rabais de 15 000 euros sur un appartement grâce à la solidité de leur montage financier.