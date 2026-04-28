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Investissement locatif : faut-il attendre une baisse des taux pour acheter ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene 28/04/2026 à 13:21

Attendre une baisse des taux pour investir dans l'immobilier est une stratégie risquée. (illustration) (rawpixel / Pixabay)

Attendre une baisse des taux pour investir dans l'immobilier est une stratégie risquée. (illustration) (rawpixel / Pixabay)

Alors que les taux des prêts ont atteint en moyenne 3,2 % en mars 2026, attendre une baisse pour investir dans l'immobilier est une stratégie risquée selon les professionnels du secteur. Mieux vaut acheter maintenant et renégocier son crédit ultérieurement.

Doit-on attendre que les taux des crédits baissent pour investir dans l’immobilier locatif ? En mars 2026, le taux moyen des prêts a atteint 3,2 %, selon l’Observatoire Crédit Logement/CSA. Certains acheteurs sont donc tentés d'attendre en espérant une baisse. Mais les professionnels du secteur estiment qu'il s'agit d'une stratégie risquée, rapporte Capital .

L’argument principal concerne le prix du bien. « Plus les taux d’intérêt sont élevés, moins les prix immobiliers sont chers. Quand les taux baissent, les prix remontent » , rappelle Boris Laouat, marchand de biens et président de Terra Occitane. Boris Laouat, qui a réalisé 90 acquisitions en Haute-Garonne, estime aussi qu’attendre fait parfois perdre davantage sur le prix que ce que l’on gagne sur le crédit.

Renégocier son crédit plus tard

« Le prix est définitif, le taux est réversible » , résume Élodie Jaffré, courtière chez Pretto Galaxie. Si les taux baissent dans 18 ou 24 mois, vous pourrez effectuer un rachat de crédit pour bénéficier de meilleures conditions, tout en ayant profité d’un prix d’achat avantageux. Un second avantage des taux élevés tient à la fiscalité : les intérêts des emprunts sont déductibles des revenus locatifs imposables. Plus le taux est élevé, plus les charges déductibles augmentent, ce qui réduit l’impôt sur les revenus fonciers.

Pour négocier au mieux, l’arme la plus efficace reste l’attestation de financement sécurisée délivrée par un courtier. Élodie Jaffré souligne que certains clients ont pu obtenir un rabais de 15 000 euros sur un appartement grâce à la solidité de leur montage financier.

© Boursorama avec Newsgene
4 commentaires
  • 28 avril 17:19

    A paris ceux qui rend le m2 chère c'est pas les quelques propriétaires qui font des a-r sur le marché de l'immob mais la posssion d'une grand epartie du foncier par des groupes d'invesstisserus comme les assurances, banques et scpi... en 90 c'etait la bulle scpi qui a éclaté et on fait écrouler le prix de l 'immobilier parisien.

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