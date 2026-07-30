Incendies : comment bénéficier de l’hébergement d’urgence gratuit proposé par Airbnb ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 30/07/2026 à 16:05

Un autre partenariat permet aux pompiers déployés dans la région d'avoir, eux aussi, accès à des hébergements Airbnb gratuits. Illustration. (TeroVesalainen / Pixabay)

Plus de 250.000 personnes ont dû être évacuées en Gironde et dans les Landes en raison des récents incendies. Depuis, les autorités se mobilisent pour proposer des solutions de relogement aux sinistrés. Elles bénéficient du soutien de certaines entreprises, comme la plateforme de locations saisonnières Airbnb. Sa fondation Airbnb.org a annoncé mardi 28 juillet « offrir un hébergement d'urgence gratuit aux résidents déplacés » dans les deux départements du sud-ouest. Voici comment en bénéficier, comme l'explique RMC Conso .

Seules certaines communes éligibles

Dans le cadre de cette opération, la fondation travaille en partenariat avec les collectivités locales, à savoir la préfecture de Gironde, l'Union régionale HLM Nouvelle-Aquitaine, les mairies de Lacanau (Gironde) et la communauté de communes Médullienne (Le Porge, Saumos, Le Temple, Sainte-Hélène, Salaunes, Brach, Listrac-Médoc, Moulis-en-Médoc, Castelnau-de-Médoc et Avensan). Leur but est d'identifier les résidents déplacés et de déterminer leurs besoins en hébergement d'urgence.

En Gironde, une cellule Hébergement a été mise en place par la préfecture. C'est elle qu'il faut contacter, via sa mairie ou l'adresse mail cod-accueil-hebergement@gironde.gouv.fr, pour demander une aide à l'hébergement temporaire. Les familles sont alors orientées vers différentes solutions d'hébergement, dont celles d'Airbnb.org pour les résidents des onze mairies partenaires citées plus haut. Dans les Landes, seules les communes de Biscarrosse et de Pontenx-les-Forges bénéficient du dispositif. Pour en profiter, contactez leurs mairies.

D'autres dispositifs prévus

Une fois les résidents identifiés, les mairies collaborent avec Airbnb.org à travers un tableau de bord partagé. En une dizaine de minutes, les sinistrés éligibles reçoivent un mail contenant des coupons pour réserver un hébergement Airbnb sans frais et correspondant à leurs besoins. Il peut être réservé partout en France. Le courriel détaille toute la marche à suivre.

Un autre partenariat avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France permet aux pompiers déployés dans la région d'avoir, eux aussi, accès à des hébergements Airbnb gratuits. Enfin, la plateforme offre désormais la possibilité aux hôtes de la région d'annuler des séjours sans pénalité et aux vacanciers d'annuler leurs réservations et d'obtenir un remboursement au prorata des prestations non réalisées. Les hôtes ont également été invités à proposer des séjours à tarif réduit aux sinistrés et à faire des dons.