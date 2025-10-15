Immobilier : victime d’un piratage, une famille dépouillée de 37.000 euros en pleine construction

Les propriétaires ont été victimes d’une arnaque appelée « attaque de l’homme du milieu ». Illustration. (Jarmoluk / Pixabay)

Une famille de la Vienne, composée d’un couple et de ses deux enfants, a récemment entrepris la construction de sa maison en faisant appel à un artisan qui devait se charger de bâtir les fondations. Si le chantier a bien débuté comme prévu, il n’est jamais arrivé à son terme. La cause : une escroquerie qui a coûté 37.000 euros aux propriétaires, rapporte France 3 Nouvelle-Aquitaine , ce samedi 11 octobre 2025.

« Attaque de l’homme du milieu »

Le nouveau logement devait être livré à la famille à l’automne, mais voilà maintenant plusieurs semaines que le projet est bloqué pour une durée indéterminée. Le couple pensait pourtant avoir réglé la totalité de la somme au maître d’œuvre, mais celui-ci n’a jamais reçu l’argent. Après plusieurs mois, il a contacté ses clients pour se renseigner sur la situation. « Je lui envoie une preuve de notre paiement, et là, il compare les RIB. Les deux ne concordent pas. On a tout de suite compris que l’argent est arrivé sur un autre compte » , a raconté l’une des victimes.

Les propriétaires venaient de subir une arnaque appelée « attaque de l’homme du milieu » . Un hacker a réussi à avoir accès aux échanges entre la famille et l’artisan. Il était même en mesure de modifier les messages. Lorsque le professionnel a envoyé la demande de paiement à la famille, le pirate a changé le contenu du mail pour remplacer le RIB de l’artisan par le sien. « C’est comme un viol. On met une famille de quatre à la rue. On témoigne, car on est victime d’escroquerie aujourd’hui. Cela peut arriver à tout le monde donc on veut appeler à la vigilance » , a déclaré le père de famille. Espérant tout de même concrétiser un jour ce projet d’une vie, le couple a lancé une cagnotte en ligne.