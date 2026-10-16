Immobilier : vendre temporairement son logement sans le quitter, une solution pour obtenir de l’argent sans emprunter

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 16/10/2026 à 16:19

Le délai laissé au vendeur pour racheter son bien ne peut pas dépasser cinq ans. Illustration. (Geralt / Pixabay)

En difficulté financière, certains propriétaires ne peuvent plus emprunter d'argent alors qu'ils ont un besoin urgent de liquidités. Une situation qui concerne notamment les ménages confrontés à un surendettement. En un an, leur nombre a progressé de 10,8 % pour atteindre 134.803 dossiers en 2024, selon les chiffres de la Banque de France. Une solution existe toutefois pour faire face à cette situation : la vente à réméré, explique TF1 Info .

Une vente avec occupation des lieux

Ce dispositif permet de vendre son logement tout en conservant la possibilité de le racheter plus tard. Le principe consiste à céder temporairement son bien immobilier à un investisseur afin de récupérer immédiatement l'argent de la vente. La somme peut ainsi servir à rembourser des dettes, éviter une procédure de saisie ou encore financer un projet lorsque l'accès à un crédit bancaire est devenu impossible. Autre avantage : le vendeur n'aura aucun intérêt à payer, à l'inverse de celui qui souscrit à un emprunt.

Contrairement à une vente immobilière classique, le vendeur peut continuer à habiter les lieux. Il n'en est toutefois plus propriétaire pendant la durée de l'opération et doit verser à l'acquéreur une indemnité d'occupation fixée à l'avance en tant que locataire. La transaction est encadrée par un notaire, qui rédige l'acte, conseille le vendeur et définit notamment les conditions lui permettant de récupérer son bien. Le prix de vente, le montant nécessaire pour le racheter et la durée de l'opération sont déterminés en amont.

Une opération risquée

À noter que le délai laissé au vendeur pour racheter son bien ne peut pas dépasser cinq ans. Pour redevenir propriétaire, il devra verser le prix prévu pour le rachat ainsi que les frais liés à l'opération. Le réméré peut être conclu directement avec un particulier ou passer par un intermédiaire, comme une agence immobilière ou une société spécialisée.

Attention toutefois, car l'opération reste risquée. Le propriétaire doit être certain de pouvoir réunir suffisamment d'argent pour racheter son logement dans le délai prévu, tout en continuant à payer parallèlement l'occupation et les divers frais. A contrario , l'acquéreur conserve définitivement le bien et le vendeur doit quitter son ancien logement.