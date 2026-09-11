Immobilier : très prisé, ce quartier parisien a vu ses prix grimper en flèche ces cinq dernières années

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 11/09/2026 à 15:30

En moyenne, les prix de l'immobilier ont augmenté de 0,6 % à Paris au deuxième trimestre 2026. Illustration. (Philriley427 / Pixabay)

Alors que les prix de l'immobilier sont restés stables à Paris au deuxième trimestre 2026 par rapport à la même période en 2025 (+0,6 %), le 6e arrondissement a connu une hausse de 5 % en moyenne sur un an, selon la chambre des Notaires de Paris. Le secteur demeure ainsi le plus onéreux de la capitale, avec 13.980 euros/m2. Mais un quartier en particulier a vu ses tarifs bondir de 21,5 % ces cinq dernières années : Saint-Germain-des-Prés, rapporte Actu.fr .

Une valeur sûre pour les investisseurs

Cette flambée est d'autant plus marquante lorsqu'on sait que « la quasi-totalité des quartiers de Paris ont vu leurs prix baisser en l’espace de cinq ans » , rappelle Élodie Fremont, présidente de la Commission statistiques immobilières et notaire à Paris. Selon elle, cette situation est notamment liée à la perception du quartier comme une valeur sûre. « Quand le marché immobilier est fragile, les acheteurs choisissent la stabilité. Ils regardent l’évolution sur plusieurs années » , explique-t-elle.

Dans le 6e arrondissement, la progression régulière des prix ces dernières années rassurerait davantage les investisseurs que dans d'autres secteurs où les valeurs ont davantage fluctué, comme le 15e arrondissement. « Les acheteurs sont donc sûrs de faire de la plus-value en investissant » , résume la responsable.

Une renommée à l'étranger

Cette dynamique s'expliquerait également par les difficultés rencontrées sur le marché locatif. Avec ses nombreux petits logements, le secteur attirerait notamment les parents qui préfèrent acheter un appartement pour loger leur enfant étudiant plutôt que de chercher une location dans un marché très tendu.

Autre facteur : l'intérêt des acquéreurs internationaux. Ces derniers considèrent Saint-Germain-des-Prés comme « un coin avec beaucoup de charme, préservé, très résidentiel et avec de plus en plus de boutiques de luxe » , développe Élodie Fremont. Sa visibilité à l'étranger a également été renforcée par la série Emily in Paris .

Néanmoins, une hausse trop rapide pourrait rendre le quartier encore moins accessible aux Parisiens et favoriser la formation d'une « bulle artificielle avec la peur que les prix retombent d'un coup » , prévient la notaire.