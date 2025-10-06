Immobilier : sa locataire ne paie plus son loyer depuis des mois, elle décide de l’expulser elle-même

Une expulsion illégale peut être punie de trois ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende. Illustration. (Sephelonor / Pixabay)

À Bordeaux (Gironde), une propriétaire reproche à sa locataire de ne pas avoir payé son loyer à plusieurs reprises. Agacée, elle a donc décidé de se faire justice elle-même en l’expulsant sans passer par la voie légale. La scène a été filmée et diffusée sur TikTok, rapporte BFMTV , samedi 4 octobre 2025. « Bref, j’ai délogé ma locataire et elle n’est pas au courant » , peut-on l’entendre dire en introduction de la vidéo. Dans la séquence, celle qui est également agente immobilière raconte avoir changé les serrures et vidé le logement de sa locataire qu’elle n’arrivait plus à contacter.

« Si c’était à refaire, je le referai »

Interrogée par BFMTV , la jeune femme explique que la locataire occupait le bien depuis près de deux ans. « Je lui avais accordé six mois de loyer gratuits pour réaliser des travaux qu’elle n’a jamais effectués. Ensuite, il y a eu une période d’impayés totale de plus de six mois » , a-t-elle précisé. Selon elle, le logement servait de local professionnel.

En consultant un avocat et un huissier, elle a appris que la procédure d’expulsion pourrait durer au moins un an. Lassée d’attendre, elle a donc choisi d’intervenir elle-même et assume pleinement son initiative : « ce n’était pas une famille, ce n’était pas sa résidence principale. Je ne me suis absolument pas posé de question. Si c’était à refaire, je le referai » .

Jusqu’à trois ans de prison

Mais légalement, une expulsion ne peut être effectuée qu’en présence d’un huissier de justice, avec le concours éventuel de la force publique. « En cas d’expulsion illégale […], l’auteur peut être poursuivi et puni de trois ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende » , a rappelé Me Avner Doukhan, avocat spécialisé dans les procédures d’expulsion.

Malgré ces risques, la propriétaire se dit sereine. Selon elle, l’avocat de sa locataire chercherait désormais à régler le différend à l’amiable.