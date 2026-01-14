Immobilier : quelles sont les réparations à la charge du locataire ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 14/01/2026 à 16:06

Le locataire doit assurer la propreté et le bon état des surfaces intérieures. (raman1100 / Pixabay)

Le locataire a des obligations. Il est responsable de l'entretien courant et des menues réparations. Ce qui permet de rendre le logement dans l'état dans lequel il l'a loué. Toutefois, il n'est pas responsable lorsque les dégradations résultent de la vétusté du logement, d’une malfaçon, d’un vice de construction, d’un cas fortuit ou de force majeure, rappelle SeLoger .

Prévenir un dégât des eaux

Ainsi, le locataire doit assurer la propreté et le bon état des surfaces intérieures. Cela suppose, pour les murs et plafonds, de reboucher les trous, de faire des raccords de peinture ou de papier peint si nécessaire. Pour les sols, le nettoyage et le remplacement de lames de parquet ou de morceaux de moquette en cas de taches ou de trous sont indispensables. Concernant les menuiseries, il faut veiller à l'entretien des placards et à la réparation des systèmes de fermeture.

Le dégât des eaux est le sinistre le plus courant dans un appartement. Bien entretenir la plomberie est un bon réflexe. Le locataire doit veiller au dégorgement des canalisations et au remplacement des joints et des flotteurs de chasse d'eau. L’entretien annuel de la chaudière est à la charge du locataire, sauf mention contraire dans le bail. Pour le gaz, il faut veiller au remplacement des tuyaux souples et des joints des appareils. C'est aussi au locataire de remplacer ou d’entretenir les petits équipements électriques : ampoules, fusibles, prises, interrupteurs.

Quid de l'entretien du jardin ?

Parmi les autres obligations, le locataire doit veiller au bon fonctionnement des ouvertures. Cela concerne le graissage des gonds, des charnières et des mécanismes, le remplacement des poignées, boutons et clés, des vitres cassées, l'entretien des stores et le nettoyage des grilles et des portails. Tout appareil électroménager fourni dans le bail doit être tenu en bon état, tout comme le détecteur de fumée.

Si le logement dispose d'un espace privé extérieur, c'est au locataire de s'en occuper. Pour le jardin, le désherbage, la tonte et l'arrosage sont de son ressort. Terrasses, auvents, gouttières et piscines doivent être nettoyés. Les toitures et façades végétalisées restent à la charge du propriétaire, tout comme l'élagage des grands arbres. En revanche, l'entretien d'une haie est bien à la charge du locataire.