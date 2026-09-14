Immobilier : meubles, vaisselle, déco… Le locataire d’un meublé peut-il aménager le logement à sa guise ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 14/09/2026 à 17:05

Si le locataire décide de retirer les meubles, il doit les conserver dans de bonnes conditions et pouvoir les remettre en place avant son départ. Illustration. (PetrPodlesak / Pixabay)

Pour se sentir chez lui, le locataire d'un logement meublé peut avoir envie de redécorer les lieux, d'ajouter du mobilier ou même de remplacer quelques équipements. Si une certaine liberté est permise, plusieurs règles doivent être respectées, notamment lorsque les meubles appartiennent au propriétaire, explique TF1 Info .

Des meubles à remettre en place

Le propriétaire d'un logement meublé doit fournir un minimum d'équipements, dont de la vaisselle en quantité suffisante pour que les occupants puissent prendre leurs repas. Dans les faits, rien n'interdit donc au locataire d'ajouter ses propres ustensiles de cuisine ou tout autre élément selon ses besoins. La même logique s'applique pour le mobilier, ce qui permet au locataire d'ajouter les meubles qu'il souhaite.

En revanche, les équipements appartenant au propriétaire restent sous sa responsabilité. S'il les retire pendant la durée du bail, il doit les conserver dans de bonnes conditions et pouvoir les remettre en place avant son départ. À noter que même s'il remplace l'ensemble du mobilier initialement présent, le logement reste considéré comme une location meublée, comme l'indique SeLoger .

Qui doit remplacer un meuble abîmé ?

Quant à savoir à qui revient la charge de remplacer un meuble cassé ou un appareil en panne, la réponse dépend de l'origine du problème. Lorsqu'un meuble ou un produit électroménager devient inutilisable en raison de son ancienneté ou d'un usage normal, sa réparation ou son remplacement doit, en principe, être effectué par le propriétaire.

Le locataire n'est pas non plus tenu de remplacer ou de rembourser les meubles dégradés dans ces situations. Mais si la détérioration est imputable au locataire, la facture lui incombe. C'est notamment le cas à la suite d'une usure anormalement rapide liée à un usage inadapté.

Attention aux dispositions du bail

Et en cas de meuble abîmé, acheter immédiatement un nouvel équipement n'est pas toujours la bonne solution. Le bailleur peut en effet exiger que le mobilier de remplacement présente des caractéristiques et une valeur similaires à celles de l'original. Ainsi, le locataire ne peut pas remplacer un canapé convertible par un canapé fixe, par exemple.

Le bail peut aussi comporter une grille de vétusté. Celle-ci permet de tenir compte de l'âge et de l'usure du mobilier pour déterminer la somme due. Un meuble déjà ancien au moment où il a été détérioré ne devra donc pas forcément être remboursé au tarif d'un produit neuf. Dans tous les cas, mieux vaut consulter le bail et échanger avec le propriétaire avant toute dépense importante.