Immobilier locatif : où investir en 2026 pour obtenir un taux de rendement élevé

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 11/02/2026 à 15:45

Pour un taux de rendement élevé, il faut investir en 2026 à Grenoble, Marseille et Montpellier. (illustration) (AlexanderStein / Pixabay)

Dans l'investissement locatif, il n'est pas question de coup de cœur mais de calculs. Avant de commencer ses recherches, il faut s'intéresser au taux de rendement moyen dans chaque commune. Selon une étude publiée sur le site internet Meilleurtaux.com , il est reparti « modestement à la hausse à partir de 2024 » en France.

Trois villes tirent leur épingle du jeu avec des rendements élevés : Grenoble, Marseille et Montpellier. Avec un prix au m2 de 2 595,2 € et un loyer moyen de 12,36 €/m2, la préfecture d'Isère affiche 5,72 % de rendement. Pour acheter dans la cité phocéenne, il faut prévoir un budget de 3 234 € au m2 et un loyer moyen de 14,46 €/m2. Le rendement s'établit à 5,38 %. Enfin, les personnes qui veulent investir dans la capitale du Languedoc peuvent anticiper 5,23 % de rendement.

Moins de risque et de rendement

Les investisseurs souhaitant prendre le moins de risque possible peuvent se tourner vers Toulouse (4,69 %), Lille (4,55 %), Rennes (4,3 %) et Strasbourg (4,1 %). Ces communes sont idéales pour des stratégies patrimoniales de long terme, d'après Meilleurtaux.com.

Prudence concernant Paris (3,91 %), Lyon (3,80 %) ou Bordeaux (4,03 %). Le prix du m2 étant très élevé, le taux de rendement est plus faible. Les investissements sur le court terme sont à éviter. Dans la capitale, il est préférable de miser sur des biens avec de petites surfaces ou des quartiers en mutation.