Immobilier : pourquoi il faut toujours visiter le grenier avant de faire une offre d'achat

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 11/02/2026 à 12:41

Les acheteurs ne doivent pas oublier de visiter le grenier lors des visites immobilières car il peut cacher des rongeurs, une charpente fragile ou des installations électriques dangereuses. (illustration) (JohannBargeld / Pixabay)

Bien que souvent négligé lors de la visite d'un bien immobilier, le grenier peut donner des indications précieuses sur l'état du logement. Il peut cacher des problèmes structurels coûteux, prévient le site SeLoger . Mieux vaut donc monter jusqu'au dernier étage en vérifiant un certain nombre d'éléments.

On peut d'abord examiner la charpente, qui n'est autre que le squelette du bâtiment. Le bois doit être ferme au toucher, présenter des contours nets et une couleur uniforme. S'il s'effrite ou présente des taches sombres, il est probablement victime d'humidité ou d'insectes xylophages. Mieux vaut également être attentif aux déformations visibles, aux renforts métalliques improvisés ou aux diverses pièces assemblées sur la structure.

Humidité et ventilation : les ennemis invisibles

L'humidité est à surveiller dans ces espaces. Même sans fuite apparente, des indices peuvent trahir des infiltrations : auréoles brunes sur le bois, taches sombres sur les poutres, ou traces vertes ou blanches sur l'isolant. Les odeurs peuvent aussi renseigner sur une ventilation défectueuse.

Une laine de verre tassée, jaunâtre ou humide a perdu ses performances, provoquant des déperditions thermiques et une surconsommation énergétique. Si aucune isolation n'est visible, il faut prévoir un budget pour y remédier afin d'atteindre des standards de confort et d'économiser sur le chauffage. Attention également aux zones dégarnies, qui révèlent souvent la présence de nuisibles.

Etre attentif aux nuisibles

Pour traquer la présence de rongeurs et d'insectes xylophages, il est recommandé d'examiner les petits trous ou les galeries dans le bois. Des excréments, des nids ou des gaines électriques grignotées imposent un traitement immédiat.

Dans le grenier, il est parfois plus facile de savoir si la toiture est en bon état. On peut remarquer des éléments déplacés ou cassés. Dernier point à observer : les installations électriques. Par manque de place ailleurs dans le logement, le grenier cache parfois des équipements vétustes (fils dénudés, câbles apparents, boîtiers anciens).