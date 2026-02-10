SCPI Mistral Sélection : bilan 2025 et orientations stratégiques pour 2026

information fournie par Swiss Life AM FR • 10/02/2026 à 16:10

La SCPI Mistral Sélection, gérée par Swiss Life Asset Managers France, présente le bilan 2025 et dévoile ses perspectives 2026 dans un marché immobilier encore en ajustement mais en voie de normalisation. L'année 2025 a été consacrée à la construction d'un portefeuille diversifié, reposant sur une gestion active, sélective et opportuniste des investissements.

2025 : une année de déploiement et de structuration de portefeuille pour la SCPI Mistral Sélection

Portée par la dynamique engagée dès 2024, Mistral Sélection a accéléré son développement en 2025, soutenu par de nouvelles opérations venant renforcer la diversification géographique et sectorielle du portefeuille.

L'année a notamment été marquée par l'acquisition d'actifs commerciaux au Portugal et en Italie, ainsi que d'un site industriel en France (les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs). Des opérations en phase avec la stratégie du fonds, qui privilégie une approche opportuniste, cohérente et solidement ancrée dans les territoires.

À fin décembre 2025, la SCPI atteint 46 millions d'euros de capitalisation, soit une progression de +153 % par rapport à 2024 (de la création du fonds en avril à fin décembre), et rassemble plus de 3 600 associés.

Le portefeuille bénéficie par ailleurs d'un taux d'occupation financier élevé, reflet du travail mené tout au long de l'année sur la gestion locative et l'asset management (la qualité des locataires actuels ne présage pas de la qualité des locataires futurs).

« L'année 2025 a été consacrée à la construction méthodique du portefeuille, avec des acquisitions ciblées réalisées dans un contexte de marché encore contrasté. Chaque choix a été guidé par la qualité intrinsèque des actifs, la solidité de leur implantation et l'équilibre locatif, avec une ligne directrice claire : bâtir un portefeuille au service d'une vision résolument long terme », souligne Julien Hennion, gérant de la SCPI Mistral Sélection.

8,07 % : un taux de distribution en cohérence avec la trajectoire de gestion

Dans ce contexte, la SCPI Mistral Sélection affiche un taux de distribution 2025 brut de 8,07 % (sous réserve de validation en Assemblée générale), identique à la performance globale annuelle (PGA) du fonds et supérieur à l'objectif de 7,5 % minimum initialement fixé pour l'année.

Cette distribution s'inscrit dans la continuité des choix d'investissement et de gestion opérés depuis le lancement du fonds. Toutefois, elle ne constitue en aucun cas une garantie : les objectifs fixés sont susceptibles d'évoluer et les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.

Pour 2026, la société de gestion vise un objectif de taux de distribution (non garanti) de 7,5 %, dans la continuité de l'objectif fixé en 2025. Cette orientation s'inscrit dans une approche de gestion prudente et maîtrisée, cohérente avec l'évolution attendue des marchés immobiliers et le contexte économique.

Mistral Sélection est disponible à la souscription en direct chez BoursoBank, mais aussi via les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et le plan d'épargne retraite PERin Matla.

Pour en savoir plus, consultez le communiqué de presse en cliquant ici .

Avertissement et risques

La SCPI présente un risque de perte en capital et de liquidité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans la SCPI dépend de votre patrimoine personnel, de votre horizon d'investissement et de votre appétence aux risques spécifiques à un investissement immobilier. Les performances futures sont soumises à l'impôt. La fiscalité est personnelle et chaque situation doit au préalable être étudiée par un professionnel. Quant à l'imposition des revenus éventuels perçus de l'étranger par la SCPI, l'impôt étranger peut être neutralisé en France afin d'éviter la double imposition des associés, selon les conventions fiscales en vigueur entre la France et les pays concernés. Le traitement fiscal varie selon la situation individuelle et le taux d'imposition propre à chaque associé. Le dispositif fiscal est susceptible d'évoluer. Les porteurs ayant investi via des unités de compte (UC) ne bénéficient pas directement des crédits d'impôt éventuels, ceux-ci étant attribués à l'assureur. Pour plus d'informations sur les risques et les frais, veuillez consulter la note d'information et le document d'informations clés (DIC) de la SCPI sur le site internet : fr.swisslife-am.com