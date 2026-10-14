Immobilier : les vendeurs contraints de revoir leurs prix à la baisse, avec près de 5 % de remise en moyenne

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 14/10/2026 à 16:30

Avec une mensualité de 1.000 euros, la capacité d'emprunt est passée en quelques mois de 172.426 à 167.928 euros pour un crédit sur 20 ans. Illustration. (Moerschy / Pixabay)

Les taux des crédits immobiliers, en hausse depuis maintenant plus d'un an, approchent désormais les 4 % en moyenne en France. Selon le courtier Vousfinancer, avec une mensualité de 1.000 euros, la capacité d'emprunt est passée en quelques mois de 172.426 à 167.928 euros pour un crédit sur 20 ans. En conséquence : les vendeurs acceptent de plus en plus de négocier leurs prix et de les revoir à la baisse, rapporte BFM Business .

Des baisses négociées allant jusqu'à 10 %

Cette tendance à la négociation et à la baisse s'explique d'autant plus que l'offre, elle, ne cesse de croître, ce qui donne lieu à un allongement des durées de vente. Ainsi, d'après le réseau d'agences immobilières Laforêt, il y avait déjà 8 vendeurs sur 10 qui proposaient de baisser le prix d'achat début 2026. Ils sont désormais 9 sur 10.

Autre indicateur : le montant moyen négocié lors d'une vente immobilière. À présent, les vendeurs consentent en moyenne à une baisse de 4,8 % par rapport au prix de départ. C'est 0,3 point de plus qu'il y a un an. La baisse moyenne négociée est de 3,2 % à Paris, de 4,6 % en Île-de-France et de 5,1 % dans les autres régions. Les grandes maisons à rénover voient même souvent leur prix chuter de plus de 10 %.

Des prix réduits dès le départ

L'évolution de cet indicateur, qui a légèrement baissé depuis juin, confirme aussi qu'il y a de plus en plus de vendeurs qui baissent désormais leur prix dès l'annonce, avant même les négociations. L'Insee confirme que les prix de vente ont diminué de 0,8 % au deuxième trimestre. Laforêt constate de son côté un recul de 1,5 % sur un an du prix moyen affiché au mètre carré.

Selon le portail d'annonces Bien'ici, les données montrent que ceux qui ne peuvent plus acheter en centre-ville se dirigent à présent vers les biens situés en zone périphérique ou dans de plus petites villes, dont les prix échappent souvent à la baisse. Cependant, beaucoup de propriétaires préféreraient toujours repousser leur projet de mise en vente, ces derniers ayant acheté leurs biens à des prix élevés ces dernières années.