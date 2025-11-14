Immobilier : les réservations de logements neufs par des particuliers stables au 3e trimestre

( AFP / WILLIAM WEST )

Au troisième trimestre, 16.240 logements ont été réservés par des particuliers auprès de promoteurs immobiliers, un chiffre stable (+0,4%) par rapport au trimestre précédent, selon des données publiées vendredi par le ministère de la Ville et du Logement.

Par rapport à la même période en 2024, le nombre de logements réservés par des particuliers est en baisse de 9,5%.

Les ventes de logements à des particuliers ont commencé à chuter en 2022 face à l'augmentation des coûts de construction et des taux d'intérêt. Après un léger et éphémère rebond en 2024, les réservations sont désormais stables depuis le début de l'année 2025, autour de 16.200.

Quant aux investisseurs institutionnels, principalement les bailleurs sociaux, ils ont réservé 15.180 logements entre juillet et septembre, un chiffre en hausse de 12,4% par rapport aux trois mois précédents et en progression pour le troisième trimestre consécutif.

Les promoteurs ont mis en vente 19.239 logements, c'est 5,9% plus qu'au deuxième trimestre, mais face à une demande qui ne progresse pas le stock de logements à vendre croît à nouveau.

A la fin du troisième trimestre, 122.177 logements neufs étaient disponibles à la vente, en légère hausse de 1,1% par rapport à fin juin.

Le président de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) Pascal Boulanger a déclaré jeudi, au moment de la publication des données trimestrielles de la fédération, n'avoir toujours "pas beaucoup d'optimisme" compte tenu des chiffres du troisième trimestre.

L'activité des promoteurs est moitié moins importante qu'une année normale d'avant crise, selon la FPI. La désertion des investisseurs locatifs du marché de l'immobilier neuf, depuis la fin de la niche fiscale Pinel au 1er janvier 2025, est particulièrement douloureuse pour le secteur.

D'après les données de la FPI, les investisseurs locatifs représentaient près de la moitié des ventes faites aux particuliers jusqu'en 2022. Au troisième trimestre 2025, ils ne pèsent plus que 21% des réservations par des particuliers.