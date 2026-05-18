Immobilier : les prix du neuf reculent légèrement en Île-de-France, mais un T3 à Paris dépasse désormais 900.000 euros

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 18/05/2026 à 11:33

À Paris, un logement neuf de trois pièces coûte 3,23 % de plus qu'il y a six mois. Illustration. (Pignatta / Pixabay)

Les prix de l'immobilier en Île-de-France ont légèrement diminué en un semestre, mais restent très élevés, notamment à Paris. C'est ce qui ressort du dernier baromètre du site spécialisé Trouver-un-logement-neuf.com en avril, relayé par Actu Paris ce dimanche 17 mai 2026. Dans la région, acheter un logement neuf de trois-pièces coûte désormais 363.615 euros en moyenne, soit à peine 1,05 % de moins qu'auparavant. Mais il faudra payer près de trois fois plus dans la capitale, qui connaît quant à elle une hausse notable sur la même période.

Des disparités selon les communes

Si on constate une diminution globale sur le marché francilien, l'évolution n'est pas la même en fonction des communes. Ainsi, Bezons et Sartrouville (Val-d'Oise) enregistrent respectivement des baisses de 8,55 et 7,95 %. Un recul plus modéré est observé à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), où les prix ont chuté de 4,34 et 4,07 %.

« La correction observée n’a rien d’un retournement massif, mais plutôt d’un glissement lent, dans un contexte où les conditions de financement restent contraignantes et où les promoteurs continuent d’ajuster leurs stratégies commerciales » , analyse Céline Coletto, porte-parole de Trouver-unlogement-neuf.com.

Des logements toujours inaccessibles à Paris

Paris, elle, continue d'afficher des montants particulièrement élevés, avec des tarifs orientés à la hausse. Dorénavant, il faudra compter plus de 900.000 euros en moyenne pour un appartement neuf de trois pièces, soit 3,23 % de plus qu'il y a six mois. Selon la spécialiste, cette hausse est modérée par rapport à celle de la période 2024/2025, mais reste encore soutenue à cause du manque de logements neufs disponibles et une offre qui cible de plus en plus une clientèle haut de gamme.

Dans d'autres villes, les prix demeurent aussi très importants, notamment dans les Hauts-de-Seine où un T3 neuf s'affiche à plus de 600.000 euros à Puteaux et au-delà des 456.000 euros à Clamart. À l'inverse, certaines communes plus éloignées permettent encore d'accéder à des logements neufs à des prix nettement inférieurs. À Melun, Meaux (Seine-et-Marne) ou Stains (Seine-Saint-Denis), il reste possible d’acheter un trois-pièces neuf pour moins de 250.000 euros. En général, plus les biens sont accessibles, plus ils s'éloignent de l'agglomération parisienne et des pôles d'activité.