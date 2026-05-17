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Immeuble classé ou inscrit aux Monuments Historiques : contraintes et avantages fiscaux pour les propriétaires

information fournie par Boursorama avec LabSense 17/05/2026 à 08:30
Les propriétaires dont les biens sont reconnus par l'État au titre des Monuments historiques peuvent bénéficier de déductions d'impôts, quel que soit le niveau de protection délivré : classement ou inscription. Quels sont les contraintes et les avantages pour les détenteurs de ces biens ?

Immeuble classé ou inscrit aux Monuments Historiques : contraintes et avantages fiscaux pour les propriétaires / iStock.com - Galdric Sibiude

Immeuble classé ou inscrit aux Monuments Historiques : contraintes et avantages fiscaux pour les propriétaires / iStock.com - Galdric Sibiude

Deux classifications : les biens classés ou inscrits

C'est au début du XXe siècle qu'on a commencé à se préoccuper de la préservation de notre patrimoine architectural. La loi Monuments Historiques, adoptée en 1913, visait à favoriser la restauration et la conservation des biens d'intérêt général, et à transmettre un héritage culturel aux générations à venir. On distingue deux types de biens : les biens mobiliers (meubles, œuvres, objets de valeur…) et les biens immobiliers, qui regroupent les immeubles bâtis (édifices, ouvrages d'art…) et non bâtis (parcs, jardins, terrains abritant des vestiges…). Un bien est classé monument historique dès lors qu'il bénéficie d'une reconnaissance par l'État de son intérêt patrimonial, historique et culturel. Il existe deux niveaux de classification : le classement et l'inscription. Le classement Monument Historique (MH) protège un bien d'envergure nationale et permet une protection intégrale de cet édifice. Les biens qui obtiennent le statut officiel de MH sont soumis à des obligations de travaux et d'entretien très strictes, encadrés par les Architectes des Bâtiments de France (ABF). L'autre classification, l'Inscription à l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques (ISMH) concerne des bâtiments d'intérêt régional. Leur protection est inférieure à celle des biens classés, et les contraintes de travaux moins exigeantes.

Les avantages fiscaux en 2026 pour les monuments historiques

Les propriétaires de biens classés ou inscrits sont soutenus par des avantages fiscaux spécifiques, dont des déductions fiscales et des exonérations sur l'IFI (Impôt sur la fortune immobilière). Les biens mobiliers font l'objet d'une déduction qui peut atteindre 18 % des travaux, avec un plafond de 20 000 € par an. Quant aux biens immobiliers, ils bénéficient d'avantages fiscaux plus importants, puisque la déduction s'élève à 100 % du montant des travaux. Elle s'applique sur l'impôt sur le revenu (si le bien ne procure pas de revenus) ou sur l'impôt foncier (s'il en procure). La réduction n'est plafonnée que si le bien n'est pas ouvert au public (plafond de 200 000 € par an), sinon aucun plafond ne s'applique. Les travaux éligibles comprennent l'entretien courant (indispensable pour préserver le bien), la restauration complète (validée par les ABF) et les intérêts d'emprunt liés à l'acquisition ou à la rénovation du bien. Cet avantage fiscal majeur s'accompagne de contreparties pour le propriétaire public ou privé. Celui-ci doit s'engager à garder le bien pendant au moins 15 ans après sa rénovation. Que l'immeuble soit classé ou inscrit, il ne peut donc pas être vendu, divisé ou modifié sans autorisation du ministère de la Culture ou de la DRAC (Direction régionale des Affaires culturelles), son représentant régional. Tous les travaux de réparation et de restauration sur des monuments historiques sont soumis à autorisation, et les travaux d'entretien qui ne modifient pas l'aspect du bien sont tenus à une déclaration. Par ailleurs, pour bénéficier de la déduction fiscale, les travaux doivent être en partie subventionnés par l'État (via la DRAC). Un monument historique détenu par un particulier est en principe imposable à l'IFI, tout comme un bien immobilier classique. Cependant, sa valeur vénale peut être minorée par plusieurs critères, tels que les coûts d'entretien et de restauration, les limites imposées par les ABF sur les modifications et les usages du bien, les contraintes administratives ou d'urbanisme, ainsi que les difficultés pour la revente.

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.
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