Immobilier : la construction recule encore en 2026, mais les maisons individuelles résistent

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 15/09/2026 à 14:55

En février, le Premier ministre avait évoqué 400.000 logements construits par an, un objectif loin d'être atteint. Illustration. (Gregroose / Pixabay)

Le marché du logement neuf est toujours en crise en France. Ainsi, l'objectif du nombre de constructions en 2026, fixé par le gouvernement, ne devrait pas être atteint. Toutefois, si la promotion immobilière fait encore face à de nombreuses difficultés, le secteur de la maison individuelle reste épargné et devrait même afficher une croissance d'environ 20 % en 2026, rapporte BFM Business .

Un objectif loin d'être atteint

Concernant la promotion immobilière en 2026, « en rythme annuel sur cinq mois, la tendance s’affiche à 307.000 logements commencés, près de 50.000 unités en deçà de la moyenne des 40 dernières années » , note la Fédération française du bâtiment. Lors de la présentation du projet de loi sur le logement en février, le Premier ministre avait, en effet, évoqué un objectif de 400.000 logements construits par an.

Le gouvernement espérait une reprise du marché après une année 2025 où seules 285.000 constructions de logements neufs avaient été lancées. À titre de comparaison, il y en avait eu 385.000 en 2019. Mais les promoteurs immobiliers ont souffert d'un repli de 23,6 % des réservations de logements au deuxième trimestre 2026 par rapport au deuxième trimestre 2025. Or, ils doivent avoir vendu au moins 50 % de leurs opérations afin de lancer les travaux. De plus, 14 % de leurs projets n'ont pas trouvé de financements suffisants entre avril et juin.

Un écart avec le secteur des maisons individuelles

Le secteur de la promotion immobilière a été plombé ces dernières années par la hausse des prix des matériaux et du foncier, la fin du dispositif fiscal Pinel en décembre 2024 et plus généralement par les taux d'intérêt, de nouveau en hausse. Le nouveau dispositif fiscal Jeanbrun, lui, n'a pas su relancer suffisamment l'investissement locatif.

En revanche, le secteur des maisons individuelles souffre moins de ces difficultés, puisque les acquéreurs ne font appel aux constructeurs qu'après avoir obtenu leur financement et acheté le terrain. Reste qu'une maison individuelle coûte aujourd'hui 300.000 euros en moyenne, contre 250.000 euros début 2022. Le secteur profite toutefois d'un prix du foncier assez fluctuant pour servir d'amortisseur. Il continue ainsi sa croissance, avec une prévision d'environ 75.000 constructions de maisons individuelles lancées sur 2026, d'après la Fédération des constructeurs de maisons individuelles.