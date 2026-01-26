Immobilier : l'avantage fiscal de la location meublée se réduit petit à petit

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 26/01/2026 à 16:37

L'avantage fiscal de la location meublée se réduit. (illustration) (Sephelonor / Pixabay)

Location meublée ou vide ? Si la première option a longtemps été jugée plus intéressante, les avantages liés aux baux d’habitations meublées se sont progressivement réduits. De quoi pousser les propriétaires bailleurs à s’interroger davantage au moment du choix, indique Ouest-France .

Les bénéfices de la location meublée étaient d’abord liés à la possibilité de signer des baux plus courts, d’un an minimum si le locataire n’est pas étudiant. Fiscalement, le meublé apparaissait aussi plus avantageux grâce au mécanisme d’amortissement du bien et du mobilier, qui permet de réduire l’imposition sur les loyers durant les premières années.

L'avantage fiscal de la location meublée se réduit

Or, si ces avantages existent toujours, ils ont été réduits. Depuis 2025, les plus-values immobilières doivent en effet intégrer les amortissements déduits au cours de la détention du bien, ce qui augmente l’imposition à la revente. A cela s'ajoute la dernière hausse de la CSG sur les revenus de la location meublée. Sans oublier, pour les meublés de tourisme, le durcissement des règles contenues dans la loi anti Airbnb.

En réalité, le bail d’habitation meublé s’adresse principalement aux bailleurs pouvant accepter une rotation plus fréquente des locataires, supporter l'investissement initial dans l'achat des meubles, ainsi que leur remplacement et leur entretien. En clair, davantage de charges et de gestion. Pour moins d’implication et plus de stabilité, il faut privilégier au contraire la location vide.