Immobilier de bureau : une classe d’actifs en mutation

SWISS LIFE AM FRANCE

Longtemps considéré comme un socle stable du patrimoine, l'immobilier de bureau traverse une phase de transformation profonde. L'essor du télétravail, les nouvelles attentes des entreprises et les impératifs environnementaux redéfinissent les usages et la valeur des actifs tertiaires. Les bureaux ne disparaissent pas, ils se transforment. Face à ces évolutions, les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) démontrent leur capacité d'adaptation et offrent aux épargnants une porte d'entrée privilégiée dans ce marché en mutation.

Réorienter les investissements pour répondre aux nouveaux usages du bureau

Depuis la crise sanitaire, les attentes des entreprises locataires ont profondément évolué. Ces dernières privilégient désormais des espaces plus flexibles (flex office, coworking, bureaux hybrides), mieux situés (centralité, accessibilité) et plus performants sur le plan environnemental.

Pour répondre à ces nouvelles exigences, les SCPI réorientent leurs investissements vers des immeubles modernes, durable et adaptés aux nouveaux usages. Ce recentrage vers la qualité crée une distinction nette entre les immeubles « prime » et les actifs obsolètes, souvent en périphérie.

Les leviers d'adaptation des SCPI face aux nouveaux usages

Pour maintenir la performance de leurs portefeuilles, les sociétés de gestion activent plusieurs leviers :

Rénovation et transformation : les bureaux devenus obsolètes ou inadaptés aux nouveaux usages sont modernisés, voire réaménagés pour accueillir des fonctions tertiaires plus flexibles.

Sélection rigoureuse des actifs : bâtiments durables, certifiés, modulables et adaptés à des usages variés.

Diversification géographique : certaines SCPI investissent en Europe du Nord et du Sud, où la demande reste soutenue.

Intégration des nouveaux usages : coworking, bureaux hybrides, espaces opérés… Les immeubles deviennent des lieux de vie professionnelle.

Ces ajustements permettent aux SCPI de capter les tendances émergentes tout en consolidant leur potentiel de rendement à long terme.

Des valorisations en ajustement, des opportunités à saisir

La remontée des taux d'intérêt a pesé sur la valeur des actifs immobiliers, mais elle a aussi contribué à une revalorisation des rendements attendus. Pour les SCPI, cette phase d'ajustement ouvre une fenêtre d'opportunité pour acquérir des immeubles à des prix plus attractifs, renforçant ainsi leur potentiel de performance future.

Les défis d'une transformation durable

L'adaptation des SCPI aux nouveaux usages ne se fait pas sans contraintes. Transformer des immeubles pour répondre aux exigences actuelles implique des investissements conséquents, notamment en matière de rénovation énergétique et de réaménagement des espaces. Ces coûts peuvent temporairement affecter les rendements.

Par ailleurs, les bureaux de seconde main, mal situés ou peu performants, perdent en attractivité, ce qui accroît leur vacance locative et complexifie leur repositionnement. Les usages évoluent rapidement, rendant les modèles d'occupation incertains. Pourtant, ces défis ouvrent la voie à de nouvelles perspectives de création de valeur. En misant sur la performance énergétique, la modularité des espaces et le respect des standards ESG, les SCPI peuvent renforcer la résilience de leurs portefeuilles et répondre aux attentes d'un marché en pleine mutation.

En résumé, l'immobilier de bureaux entre dans une nouvelle phase, marquée par une approche plus sélective, qualitative et durable. Les SCPI qui anticipent ces mutations et investissent dans des immeubles adaptés aux nouveaux usages (flexibilité, centralité, performance énergétique) renforcent leur attractivité auprès des futurs locataires.

En novembre 2024, la SCPI Mistral Sélection, gérée par Swiss Life Asset Managers France renforçait son portefeuille avec l'acquisition d'un actif de bureaux à Marseille. Situé dans le 5e arrondissement, cet ancien bâtiment industriel de 1 592 m², surnommé « L'Atelier », bénéficie d'une localisation stratégique, offrant une connexion fluide et optimales à ses occupants.

Le bail signé avec JOTT présente une durée résiduelle d'environ 3 ans, assurant ainsi des revenus locatifs stables pour la SCPI. Avec un taux de rendement de 7%*, cette acquisition illustre la stratégie d'investissement de Mistral Sélection : cibler des actifs bien situés et résilients pour soutenir le développement des territoires.

Mistral Sélection est disponible à la souscription en direct chez BoursoBank, mais aussi via les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et le plan d'épargne retraite PERin Matla.

L'investissement en SCPI présente des risques, notamment de perte en capital, de liquidité et de variation des revenus. Il convient d'investir en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs à long terme.