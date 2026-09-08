Immobilier : dans quels arrondissements de Paris trouve-t-on les prix les plus bas et les plus élevés ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 08/09/2026 à 15:31

Les prix les plus faibles ont été constatés dans le 19e, où le mètre carré est évalué à 8.089 euros en moyenne. Illustration. (Danor / Pixabay)

Paris fait partie de ces grandes villes françaises où l'immobilier est devenu hors de prix. Mais au sein même de la capitale, le coût au mètre carré peut varier de plusieurs milliers d'euros d'un arrondissement à l'autre. Il subsiste notamment certains secteurs dans lesquels on peut acquérir un bien à un tarif parfois bien inférieur à la moyenne, qui s'établit aujourd'hui à 9.675 euros/m2, selon l'Observatoire PAP .

Entre 8.000 et 9.000 euros le mètre carré

Cinq arrondissements se démarquent. Les prix les plus faibles ont été constatés dans le 19e, où le mètre carré est évalué à 8.089 euros en moyenne. PAP l'explique notamment par sa superficie et des offres de logements plus variées, permettant aux acheteurs d'avoir davantage de possibilités. À la deuxième place, on retrouve le 20e arrondissement, avec 8.351 euros/m2. La zone, proche de Belleville, Ménilmontant et du cimetière du Père-Lachaise, profite d'un relief marqué et de logements plus anciens. Le 13e arrondissement complète le top 3, avec 8.732 euros/m2. Ses prix plus bas sont notamment liés à la présence de grandes résidences construites dans les années 1960 et 1970.

Il est suivi de près par le 18e arrondissement, où les biens se négocient environ 8.852 euros/m2 en moyenne. Le secteur dispose d'une offre contrastée, avec des tarifs accessibles au nord de la butte Montmartre, à la Goutte d'Or et la Chapelle, mais aussi des prix très élevés dans d'autres zones plus touristiques. Enfin, on retrouve le 12e arrondissement (9.067 euros/m2), qui a pu conserver des tarifs modérés grâce à sa taille et la distance qui le sépare de l'hypercentre.

Le 6e arrondissement, le plus cher de la capitale

A contrario , le 6e arrondissement décroche la palme de l'arrondissement le plus cher de Paris (14.258 euros/m2). Viennent ensuite, dans l'ordre, le 7e (14.051 euros/m2), le 4e (12.793 euros/m2), le 8e (12.130 euros/m2) et le 1er arrondissement (12.080 euros/m2).

Avec un budget de 300.000 euros, on peut ainsi acheter un logement de 37 m2 dans le 19e, l'arrondissement le moins cher de la capitale. Mais cette superficie dégringole à 21 m2 si on souhaite acquérir un bien dans le 6e, là où les tarifs sont les plus élevés, avec un montant similaire.