Immobilier : dans les Hauts-de-Seine, des logements neufs aux loyers bien inférieurs aux prix du marché

Dans les logements locatifs intermédiaires (LLI), les loyers sont généralement au moins 15 % inférieurs à ceux du marché libre. Illustration. (Sephelonor / Pixabay)

Une nouvelle résidence a été inaugurée à Gennevilliers (Hauts-de-Seine) le 25 septembre 2025 : Les Agnettes. Sur le papier, ses 58 logements ont tout pour être loués à des tarifs élevés : proximité directe avec la station de métro éponyme, respect des dernières normes environnementales et larges balcons. Et pourtant, ses loyers sont inférieurs de 22 % aux prix du marché. Il s’agit en effet d’une résidence de logement locatif intermédiaire (LLI), rapporte Capital .

Le LLI se développe depuis 2014 comme un palier entre le HLM et le parc privé classique. Il vise les classes moyennes non prioritaires ou non éligibles au logement social, mais qui ont malgré tout des difficultés à se loger au sein du parc privé dans les zones tendues, c’est-à-dire là où l’offre est très inférieure à la demande. Les loyers sont plafonnés en fonction du niveau de tension et sont généralement au moins 15 % inférieurs à ceux du marché libre.

150 candidats par annonce

Le LLI passe d’abord, côté investisseurs, par un dispositif fiscal avantageux qui vise à encourager la construction (ou la rénovation) puis la location de ces logements à loyer modéré en zone tendue. Dans le cas de la résidence Les Agnettes, elle a été construite par la foncière In’li, filiale d’Action logement, l’ex-1 % patronal, sur l’emplacement d’un ancien parking aérien. Gennevilliers se trouve en zone Abis, le niveau de tension locative le plus élevé.

Pour en bénéficier, les candidats locataires, eux, doivent justifier de revenus ne dépassant pas certains plafonds. En zone Abis, une personne seule ne doit pas gagner plus de 43.953 euros par an. Le plafond monte à 65.691 euros pour un couple et jusqu'à 102.812 euros pour une famille avec deux enfants. Enfin, et surtout, ces candidats doivent venir à bout d’une vaste concurrence. Selon la foncière, chaque annonce reçoit 150 dossiers de candidature.