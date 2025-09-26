 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Immobilier : dans les Hauts-de-Seine, des logements neufs aux loyers bien inférieurs aux prix du marché
information fournie par Boursorama avec Newsgene 26/09/2025 à 15:01

Dans les logements locatifs intermédiaires (LLI), les loyers sont généralement au moins 15 % inférieurs à ceux du marché libre. Illustration. (Sephelonor / Pixabay)

Dans les logements locatifs intermédiaires (LLI), les loyers sont généralement au moins 15 % inférieurs à ceux du marché libre. Illustration. (Sephelonor / Pixabay)

Une nouvelle résidence a été récemment inaugurée à Gennevilliers (Hauts-de-Seine). Ses locataires peuvent profiter de logements neufs situés près du métro à des loyers largement inférieurs aux prix du marché. Une décote qui s’explique par son statut de logement locatif intermédiaire (LLI).

Une nouvelle résidence a été inaugurée à Gennevilliers (Hauts-de-Seine) le 25 septembre 2025 : Les Agnettes. Sur le papier, ses 58 logements ont tout pour être loués à des tarifs élevés : proximité directe avec la station de métro éponyme, respect des dernières normes environnementales et larges balcons. Et pourtant, ses loyers sont inférieurs de 22 % aux prix du marché. Il s’agit en effet d’une résidence de logement locatif intermédiaire (LLI), rapporte Capital .

Le LLI se développe depuis 2014 comme un palier entre le HLM et le parc privé classique. Il vise les classes moyennes non prioritaires ou non éligibles au logement social, mais qui ont malgré tout des difficultés à se loger au sein du parc privé dans les zones tendues, c’est-à-dire là où l’offre est très inférieure à la demande. Les loyers sont plafonnés en fonction du niveau de tension et sont généralement au moins 15 % inférieurs à ceux du marché libre.

150 candidats par annonce

Le LLI passe d’abord, côté investisseurs, par un dispositif fiscal avantageux qui vise à encourager la construction (ou la rénovation) puis la location de ces logements à loyer modéré en zone tendue. Dans le cas de la résidence Les Agnettes, elle a été construite par la foncière In’li, filiale d’Action logement, l’ex-1 % patronal, sur l’emplacement d’un ancien parking aérien. Gennevilliers se trouve en zone Abis, le niveau de tension locative le plus élevé.

Pour en bénéficier, les candidats locataires, eux, doivent justifier de revenus ne dépassant pas certains plafonds. En zone Abis, une personne seule ne doit pas gagner plus de 43.953 euros par an. Le plafond monte à 65.691 euros pour un couple et jusqu'à 102.812 euros pour une famille avec deux enfants. Enfin, et surtout, ces candidats doivent venir à bout d’une vaste concurrence. Selon la foncière, chaque annonce reçoit 150 dossiers de candidature.

© Boursorama avec Newsgene

1 commentaire

  • 15:14

    je viens de faire une annonce pour un Pinel de 2021 à Romainville : 200 candidats

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Swiss Life AM
    Les SCPI en bref
    information fournie par Swiss Life AM FR 26.09.2025 15:14 

    Les SCPI séduisent de plus en plus d'épargnants en quête de diversification. À mi-chemin entre immobilier et placement financier, elles offrent une solution simple et accessible pour placer votre épargne dans un portefeuille d'immeubles professionnels, tout en ... Lire la suite

  • ( AFP / GIUSEPPE CACACE )
    L'Arabie saoudite gèle les loyers de sa capitale pour une durée de 5 ans
    information fournie par Boursorama avec AFP 26.09.2025 08:51 

    Les autorités saoudiennes ont annoncé jeudi le gel pour cinq ans des hausses annuelles des contrats de location résidentiels et commerciaux à Ryad, capitale en manque de logements qui attire de nombreux expatriés et Saoudiens. L'annonce du gel s'est faite par décret ... Lire la suite

  • Quel montant des APL à partir du mois d'octobre ? ( Crédits photo: © lucid_dream - stock.adobe.com)
    Prestations sociales : quelle revalorisation des aides au logement en octobre ?
    information fournie par Moneyvox 26.09.2025 08:08 

    Chaque année, au 1er octobre, les aides au logement sont revalorisées. Une augmentation qui dépasse légèrement les 1 %, mais qui ne sera visible qu'à compter du mois de novembre prochain. Vous faites partie des bénéficiaires d'une aide au logement ? Bonne nouvelle ... Lire la suite

  • La crise du logement ne s'arrête pas aux frontières des villes et touche les communes rurales, qui appellent de plus en plus bailleurs sociaux à investir leurs territoires, moins fournis en logements sociaux ( AFP / FREDERICK FLORIN )
    Chiches en logements sociaux, les territoires ruraux voient les besoins grimper
    information fournie par AFP 25.09.2025 15:47 

    La crise du logement ne s'arrête pas aux frontières des villes et touche les communes rurales qui appellent de plus en plus les bailleurs sociaux à investir leurs territoires, moins fournis en logements sociaux. En Loire-Atlantique par exemple, il n'y a "quasiment ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank