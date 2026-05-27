Immobilier : bientôt un PTZ jusqu’à 100.000 euros destiné aux familles pour soutenir la natalité ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 27/05/2026 à 15:52

Le dispositif serait accessible sans conditions de ressources à partir de la déclaration de grossesse jusqu'à la naissance de l'enfant. Illustration. (Smpratt90 / Pixabay)

L'accès à la propriété serait-il un frein à la natalité en France ? C'est la vision de Constance de Pélichy, députée du Loiret et présidente d'une mission sur la natalité au sein du Parlement. Pour l'élue, c'est en permettant aux parents et futurs parents d'acheter un bien immobilier qu'on encouragera le mieux la natalité, rapporte Le Parisien .

Des parents sans possibilité de crédit immobilier

Constance de Pélichy a présenté mardi 19 mai 2026 une proposition de loi visant à créer un prêt à taux zéro (PTZ) destiné aux familles, accessible sans conditions de ressources. « Le logement constitue un frein majeur à la réalisation d'un désir d'enfant , a-t-elle estimé. Les trois quarts des couples qui ont renoncé à un enfant disent y avoir renoncé faute d'un logement adapté. »

En effet, le PTZ est aujourd'hui réservé aux primo-accédants et sous conditions de ressources. Les personnes déjà propriétaires ou ayant de bons revenus sont donc exclus du dispositif. À cela, s'ajoute la frilosité des banques face à certains profils. Les mères célibataires font par exemple face à des refus bancaires systématiques, même avec de bons revenus. « C’est une double peine psychologique et sociale , témoigne l'une d'entre elles. On se sent punie d’élever ses enfants seule. »

Le logement pour augmenter la natalité

« À peine 50 % des bénéficiaires du PTZ actuel sont des familles » , a rappelé la députée. La proposition de loi prévoit donc un PTZ ouvert sans conditions de ressources, plafonné à 100.000 euros. Les personnes déjà propriétaires pourraient y avoir droit, à partir de la déclaration de grossesse et jusqu'à la naissance de l'enfant, qu'il s'agisse du premier ou non.

Ce projet s'inscrit dans l'ambition d'Emmanuel Macron d'augmenter la natalité en France. Si le gouvernement a jusqu'ici joué sur le pouvoir d'achat et le temps partagé entre les deux parents, la proposition de loi se concentre, elle, sur le logement. « C'est juste insupportable de se dire que, dans ce pays, des gens renoncent à ce qu’il y a de plus fort dans la vie parce qu’ils ne peuvent pas se loger ! » , a déploré l'élue loirétaine.