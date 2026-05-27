SCPI Mistral Sélection : un premier trimestre 2026 sous le signe de la diversification

information fournie par Swiss Life AM FR • 27/05/2026 à 10:26

SWISS LIFE AM FRANCE

Au 1er trimestre 2026, la SCPI Mistral Sélection confirme sa dynamique de croissance avec un portefeuille diversifié et des fondamentaux solides.

Un contexte exigeant, mais favorable aux actifs immobiliers de qualité

Le début d'année 2026 a été marqué par un environnement international sous tension, alimentant les inquiétudes autour de l'inflation et de la hausse des prix de l'énergie. Dans ce contexte, l'immobilier continue de démontrer sa résilience, notamment grâce à l'indexation des loyers qui contribue à préserver la valeur des revenus locatifs.

Une nouvelle acquisition stratégique en Italie

En mars, Mistral Sélection a renforcé sa diversification avec l'acquisition d'un hôtel de plein air 4 étoiles situé à Rimini, en Italie. Exploité par Club del Sole, acteur de référence du secteur, cet actif composé de 278 hébergements bénéficie d'un emplacement premium en front de mer et d'un bail long terme de 20 ans, offrant une visibilité locative attractive.

Cette opération marque l'entrée sur le segment de l'hôtellerie de plein air et renforce la diversification géographique, avec désormais 52 % des actifs situés hors de France.

Les investissements passés ne sont pas un indicateur fiable des investissements futurs.

Des indicateurs solides au 31 mars 2026

- Capitalisation : 59,4 M€ (+29 % depuis le début de l'année 2026)

- Nombre d'associés : 4 196 (+16,2 % depuis le début de l'année 2026)

- Dividende net trimestriel : 2,34 € par part

- Taux d'occupation physique : 100 %

- Taux d'occupation financier : 97,88 %

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La SCPI ayant vocation à investir hors de France, les revenus générés par la Société pourraient être impactés par la fiscalité appliquée dans les pays dans lesquels elle détiendrait des actifs. Cette fiscalité est notamment liée à l'existence ou pas de conventions fiscales entre la France et les pays où ont lieu ces investissements.

Avec une collecte dynamique, une diversification accrue et des actifs sécurisés, Mistral Sélection poursuit son expansion en Europe et renforce la visibilité de ses revenus.

Mistral Sélection est disponible à la souscription en direct chez BoursoBank, mais aussi via les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et le plan d'épargne retraite PERin Matla.

Consultez le bulletin complet ici .