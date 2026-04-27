Il offre un mois de loyer à sa locataire en difficulté : le coup de pouce « rare » d'un propriétaire

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 27/04/2026 à 15:59

Grâce au coup de pouce de son propriétaire, une femme qui venait de perdre son emploi a pu conserver son logement. (illustration) (Sephelonor / Pixabay)

Un propriétaire a offert un mois de loyer à sa locataire de longue date, une femme qui venait de perdre son emploi. Ce cas, raconté sur LinkedIn par Tamara Astorg, directrice pôle gestion locative de Catanéo Groupe, a été relayé par Le Figaro Immobilier . Il montre que, dans certaines situations, ce type de décisions peuvent s'avérer profitables pour les deux parties.

Le loyer s'élevait à 525 euros par mois. Mais après avoir perdu son travail, la locataire s’est retrouvée dans l’impossibilité de régler. Elle continuait malgré tout de verser des petites sommes pour limiter cet impayé.

Un geste humain mais aussi pragmatique

Le propriétaire a finalement décidé de lui offrir un mois de loyer pour lui permettre de remonter la pente, de se reconstituer une trésorerie et, in fine, de se maintenir dans le logement. « Un geste humain, oui. Mais aussi une décision très pragmatique. Résultat ? Aujourd’hui, elle paie tous les premiers du mois » , explique Tamara Astorg.

La professionnelle assure que le coût de ce loyer pour le bailleur est au final bien inférieur à celui d'une éventuelle procédure judiciaire, sans oublier les démarches pour retrouver un locataire et le manque à gagner en cas de vacance locative qui dure.