 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Frais de notaire : quels meubles ou équipements peuvent-ils être déduits ?
information fournie par Boursorama avec LabSense 27/09/2025 à 08:30

Lors d’un achat immobilier, les frais de notaire représentent une part importante du budget, souvent estimée à 7 à 8 % du prix d’un logement ancien en France. Ces frais englobent principalement les droits de mutation (environ 5,8 % selon les départements), la rémunération du notaire (émoluments réglementés) et des frais annexes (débours). Une astuce légale permet toutefois de réduire ces frais : déduire la valeur de certains meubles ou équipements mobiliers inclus dans la transaction.

Frais de notaire : quels meubles ou équipements peuvent-ils être déduits ? / iStock.com - marchmeena29

Frais de notaire : quels meubles ou équipements peuvent-ils être déduits ? / iStock.com - marchmeena29

Pourquoi peut-on déduire certains équipements des frais de notaire ?

Les droits de mutation, qui constituent la majeure partie des frais de notaire, s’appliquent uniquement sur la valeur des biens immobiliers (murs, terrain, éléments fixés de manière indissociable). Les biens mobiliers, comme une cuisine équipée démontable ou des meubles, ne sont pas soumis à ces droits. En les listant précisément dans l’acte de vente, vous pouvez réduire la base taxable, ce qui diminue les droits de mutation. Attention : cette déduction n’affecte pas les émoluments du notaire ni les débours, ce qui limite l’économie réelle. La déclaration doit être faite dans l’acte de vente, sinon la déduction n’est pas acceptée. Imaginons que vous achetiez un appartement à 250 000 €, incluant une cuisine équipée (valeur : 6 000 €) et des placards démontables (valeur : 2 000 €). En déclarant ces 8 000 € de biens mobiliers séparément, les droits de mutation seront calculés sur 242 000 €. Avec un taux de droits de mutation de 5,8 %, cela représente une économie d’environ 464 € (8 000 € × 5,8 %). Cette réduction, bien que modeste, peut aider à financer d’autres dépenses, comme des travaux ou une assurance habitation.

Quels biens peut-on déduire ?

Seuls les biens considérés comme mobiliers au sens du Code civil peuvent être déduits. Voici une liste non exhaustive : Cuisines équipées (uniquement les meubles démontables et électroménagers non fixés) ; Placards amovibles (non vissés ou scellés au bâti) ; Appareils électroménagers (réfrigérateur, lave-linge, four indépendant) ; Meubles meublants (canapés, tables, chaises, literie) ; Équipements de jardin (mobilier de terrasse, tondeuse). En revanche, les éléments indissociables du bâti ne sont pas déductibles, car ils sont considérés comme des biens immobiliers par destination. Cela inclut, par exemple : Une chaudière murale fixée ; Une douche, un évier ou un plan de travail encastré ; Un système de chauffage intégré. Précision : Même un élément techniquement démontable (comme une hotte vissée) peut être requalifié comme immobilier par l’administration fiscale s’il est jugé intégré au bâti. Consultez votre notaire pour éviter toute erreur.

Comment justifier la valeur des équipements ?

L’administration fiscale contrôle régulièrement ces déductions pour éviter les abus (par exemple, une surestimation des biens mobiliers). Pour justifier la valeur déclarée, vous pouvez : Fournir des factures d’achat, si disponibles, pour attester de la valeur des équipements. Estimer la valeur à l’amiable avec le vendeur, en tenant compte de l’état d’usure et de l’ancienneté des biens. Cette estimation doit rester réaliste pour éviter un redressement fiscal. L’idéal est de lister ces éléments dans l’acte authentique de vente, avec une description précise (ex. : « cuisine équipée avec électroménagers, valeur estimée 5 000 € »). Cela sécurise la transaction et limite les risques en cas de contrôle.

Une opportunité à saisir avec prudence

Cette pratique peut aider les acquéreurs à optimiser leur budget immobilier. Cependant, l’économie reste limitée (souvent quelques centaines d’euros) et ne concerne que les droits de mutation. Une surestimation des biens mobiliers peut attirer l’attention de l’administration fiscale, entraînant un redressement avec pénalités. Il est donc crucial de collaborer avec votre notaire pour garantir la conformité de la déclaration.

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les obligations d'un propriétaire bailleur concernent notamment l'équipement du logement, sa salubrité et son loyer. (illustration) (Schluesseldienst / Pixabay)
    Propriétaires bailleurs, voici ce qu'il faut faire pour respecter la loi et les locataires
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 26.09.2025 16:06 

    Du logement décent garanti sans nuisible au diagnostic technique à fournir dans les temps en passant par la restitution du dépôt de garantie, le propriétaire doit respecter plusieurs obligations légales. Voici les huit règles fondamentales pour une location sereine ... Lire la suite

  • Swiss Life AM
    Les SCPI en bref
    information fournie par Swiss Life AM FR 26.09.2025 15:14 

    Les SCPI séduisent de plus en plus d'épargnants en quête de diversification. À mi-chemin entre immobilier et placement financier, elles offrent une solution simple et accessible pour placer votre épargne dans un portefeuille d'immeubles professionnels, tout en ... Lire la suite

  • Dans les logements locatifs intermédiaires (LLI), les loyers sont généralement au moins 15 % inférieurs à ceux du marché libre. Illustration. (Sephelonor / Pixabay)
    Immobilier : dans les Hauts-de-Seine, des logements neufs aux loyers bien inférieurs aux prix du marché
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 26.09.2025 15:01 

    Une nouvelle résidence a été récemment inaugurée à Gennevilliers (Hauts-de-Seine). Ses locataires peuvent profiter de logements neufs situés près du métro à des loyers largement inférieurs aux prix du marché. Une décote qui s’explique par son statut de logement ... Lire la suite

  • ( AFP / GIUSEPPE CACACE )
    L'Arabie saoudite gèle les loyers de sa capitale pour une durée de 5 ans
    information fournie par Boursorama avec AFP 26.09.2025 08:51 

    Les autorités saoudiennes ont annoncé jeudi le gel pour cinq ans des hausses annuelles des contrats de location résidentiels et commerciaux à Ryad, capitale en manque de logements qui attire de nombreux expatriés et Saoudiens. L'annonce du gel s'est faite par décret ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank