Forte hausse des achats dans l'immobilier haut de gamme par des Américains

Des touristes passent devant la maison de retraite "Marymar" à Benalmadena, près de Malaga

Les achats de maisons en Espagne ‌par des Américains ont augmenté de 3% l'année dernière, notamment dans le haut de gamme, les agents ​immobiliers expliquant en partie cette tendance par les inquiétudes nourries à l'égard de la politique de Donald Trump, notamment en matière d'immigration.

Sur un marché longtemps dominé par les Britanniques et les Européens du Nord, ​cherchant à s'installer sous des cieux plus cléments, les acheteurs américains ont fait une entrée remarquée au cours de la dernière ​décennie.

Les acheteurs étrangers ont représenté environ 19% de l'ensemble ⁠des achats immobiliers en Espagne en 2025, les Américains représentant 2% du total, selon les ‌données publiées jeudi par le Conseil général des notaires espagnols.

Les Britanniques restent le groupe le plus important d'acheteurs étrangers, avec environ 8% du total. Mais leurs achats ​ont baissé de 16% au cours ‌des six dernières années, contrastant avec le triplement des transactions réalisées par ⁠les acheteurs américains au cours de la même période.

Cette vague d'achats américains en Espagne intervient dans un contexte de discorde croissante entre Washington et Madrid sur fond de guerre en Iran.

Le président du ⁠gouvernement espagnol, le socialiste ‌Pedro Sanchez, est devenu l'un des critiques occidentaux les plus virulents de l'administration ⁠Trump, qualifiant d'illégale guerre déclenchée par Washington contre l'Iran le 28 février.

Fin mars, l'Espagne a fermé ‌son espace aérien aux avions américains participant aux frappes contre l'Iran après avoir déjà ⁠refusé l'utilisation de ses bases dans le cadre de ce conflit. Donald ⁠Trump avait alors déclaré que ‌les Etats-Unis allaient mettre fin à tous leurs échanges commerciaux avec l'Espagne.

Les experts immobiliers ont déclaré que ​l'Espagne exerçait un attrait particulier auprès des citoyens ‌américains hispanophones d'origine latino-américaine.

"De nombreux Américains ont récemment choisi de s'installer dans des villes comme Madrid ou Valence pour des raisons ​politiques", souligne Fernando Rodriguez de Acuna, directeur général de la société d'analyse immobilière Acuna, basée à Madrid.

Selon le promoteur immobilier GILMAR, les acheteurs américains sont devenus l'année dernière le premier groupe ⁠de clients étrangers dans la région très prisée de la Costa del Sol, dans le sud de l'Espagne, dépassant les Britanniques.

La vigueur du dollar a été un autre facteur favorisant les achats américains, et les analystes estiment que la demande sous-jacente devrait être suffisamment forte pour maintenir la tendance à la hausse même si la devise américaine devait s'affaiblir face à l'euro.

(Corina Pons, version française Benoit Van ​Overstraeten, édité par Sophie Louet)