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Fin de l’encadrement des loyers : quelles conséquences pour les bailleurs et les locataires ?
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information fournie par Boursorama avec Newsgene 07/08/2026 à 12:28

Sans encadrement, les loyers pourraient progresser plus rapidement dans les quartiers où les logements disponibles sont insuffisants par rapport à la demande. Illustration. (PhotoMIX-Company / Pixabay)

Sans encadrement, les loyers pourraient progresser plus rapidement dans les quartiers où les logements disponibles sont insuffisants par rapport à la demande. Illustration. (PhotoMIX-Company / Pixabay)

La possible disparition de l'encadrement des loyers en novembre pourrait modifier l'équilibre du marché locatif dans les villes concernées. Les propriétaires gagneraient en liberté, tandis que les locataires risquent de subir des hausses plus marquées dans les zones tendues.

L'encadrement des loyers va-t-il définitivement prendre fin dans trois mois ? Ce dispositif expérimental, qui limite le montant du loyer qu'un propriétaire peut demander lors de la mise en location d'un logement sur certaines communes, arrive juridiquement à son terme le 24 novembre 2026, rappelle Se Loger . Si son prolongement est envisagé par le ministre du Logement, sa disparition aura des conséquences différentes pour les propriétaires et les locataires, notamment dans les grandes agglomérations, comme l'explique Capital .

Des propriétaires rassurés ?

Pour les bailleurs, la fin du mécanisme redonnerait davantage de liberté au moment de déterminer le montant demandé pour une nouvelle location. Ils pourraient ainsi s'affranchir du plafond administratif lorsqu'ils fixent le loyer. Selon Julien Tourtois, gérant du cabinet de syndic et gestion locative l'Adresse Pro.Gestion, les réglementations mises en place au fil des années ont rendu l'investissement locatif moins attractif, au point de décourager certains propriétaires. Une disparition de l'encadrement des loyers pourrait donc les inciter à revenir sur le marché ou à maintenir leur logement en location.

Pour les locataires, les conséquences pourraient être moins favorables. Sans encadrement, les loyers pourraient progresser plus rapidement dans les quartiers où les logements disponibles sont insuffisants par rapport à la demande. Les familles les plus modestes seraient alors particulièrement exposées, avec un accès au logement qui pourrait être plus complexe. La fin du dispositif pourrait donc accentuer les tensions sur certains marchés locatifs.

Augmenter l'offre locative

D'après Julien Tourtois, le réel enjeu reste l'augmentation du nombre de logements proposés à la location. « La meilleure façon de faire baisser durablement les loyers est d'augmenter l'offre de logements, pas de la contraindre davantage » , estime-t-il. Selon lui, la disparition de l'encadrement « ne sera pas une solution miracle » , mais « un premier signal positif pour redonner confiance aux propriétaires bailleurs et encourager la remise de biens sur le marché locatif » . Reste à savoir si cette plus grande liberté accordée aux propriétaires permettra réellement d'augmenter suffisamment l'offre locative.

© Boursorama avec Newsgene
2 commentaires
  • 19:44

    l'encadrement des loyers est la meilleure mesure pour arrêter l'investissement des propriétaires, soit ils sortent du marché locatif par exemple en vendant, soit ils laissent leur bien se dégrader, le coût de rénovation serait de la perte sèche. Pour casser l'immobilier, rien de mieux que l'encadrement qui provoque une diminution de l'offre locative et la dégradation du parc loué.

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