Immobilier : pourquoi Marseille résiste mieux que d’autres grandes villes ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 06/08/2026 à 14:40

Le tarif moyen des biens à Marseille se situe autour de 3.000 euros le mètre carré, même si les écarts restent importants d'un quartier à l'autre. Illustration. (Lecreusois / Pixabay)

Malgré une activité freinée par la hausse des taux d'intérêt et la baisse du pouvoir d'achat, le marché immobilier garde encore une certaine dynamique, notamment dans des grandes métropoles. Elles continuent de bénéficier d'une demande soutenue, mais à des degrés divers selon les territoires. Une ville se démarque notamment : Marseille, comme l'explique Capital ce mercredi 5 août 2026.

3.000 euros le mètre carré

La commune affiche un niveau de prix encore modéré par rapport aux autres grandes villes française. Le tarif moyen se situe autour de 3.000 euros le mètre carré, même si les écarts restent importants d'un quartier à l'autre, explique William Rousteau, directeur des agences l'Adresse de Marseille 8 et 12e. « Cette accessibilité permet encore aux primo-accédants de concrétiser leur projet » , précise-t-il. Dans d'autres métropoles, comme Paris, Lyon ou Nice, la hausse des prix les poussent souvent à s'éloigner du centre ou à se retirer du marché.

« La ville conserve une forte attractivité, précise William Rousteau. Le marché reste solide, même si le rythme est plus modéré qu'après la période post-Covid » , ajoute le spécialiste. Le marché marseillais profite en effet des transformations urbaines, d'un dynamise économique, de sa grande superficie et de quartiers variés permettant de répondre à des projets très différents.

« Un marché locatif très actif »

Selon Willian Rousteau, Marseille intéresse toujours les investisseurs « grâce à des prix d'acquisition encore accessibles, un marché locatif très actif et des rendements attractifs » . La demande locative est toujours portée par les étudiants, jeunes actifs et salariés mobiles, même si les performances varient selon l'emplacement et le type de bien.