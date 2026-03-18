Faux dossiers de location : ces outils permettent de repérer les fraudeurs

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 18/03/2026 à 16:42

Pour vérifier la véracité des dossiers des locataires, le gouvernement a mis en place plusieurs outils. (Schluesseldienst / Pixabay)

S'arranger avec la vérité pour décrocher un toit. Des candidats à la location modifient leur rémunération, prétendent avoir un CDI ou encore ne plus être en période d'essai dans leur dossier. Si les bailleurs ne sont pas experts dans le domaine, il est bien difficile de détecter les fraudes.

Le code « 2D-Doc »

Une petite astuce permet tout de même de vérifier si les candidats ont menti ou non, indique Capital . En effet, un code-barres « 2D-Doc » est présent sur les avis d’impôt sur le revenu et sur les avis de situation déclarative à l’impôt sur les revenus depuis avril 2022. Il « permet de lutter contre la fraude et vise à garantir l’intégrité et l'authenticité » des documents, indique le ministère de l’Économie sur son site internet .

Le code peut être lu avec un smartphone grâce à une application. Le propriétaire peut ainsi vérifier si l'avis d'imposition est conforme, le nom et le prénom du candidat, le nombre de parts, le revenu fiscal de référence...

Un service en ligne

Une seconde solution existe : le Service de Vérification des Avis d’Impôt sur le Revenu (SVAIR). En ligne, il est possible de s'assurer « si un avis d’impôt ou un avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu présenté par un tiers est le document le plus récent émis par l'administration fiscale » .

Ce service est gratuit et ouvert à tous, accessible sur le site impôts.gouv.fr. Pour y accéder, il faut entrer le numéro fiscal à 13 chiffres et la référence de l’avis d'impôt à 13 chiffres du candidat.