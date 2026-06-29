information fournie par Boursorama avec LabSense • 29/06/2026 à 08:30

Faut-il privilégier le virement automatique pour un loyer ? / iStock.com - Chainarong Prasertthai

Les différents modes de paiement possibles pour régler son loyer

Lorsqu’un locataire loue un logement, il dispose de plusieurs moyens pour payer son loyer. Le règlement peut être effectué par virement bancaire, qu'il soit ponctuel ou automatique, par chèque ou encore en espèces. Certaines plateformes de paiement peuvent également être utilisées si les deux parties sont d'accord. Parmi ces solutions, le virement est généralement le mode de paiement le plus apprécié. Il permet d'effectuer les versements rapidement tout en conservant une trace bancaire claire et immédiatement vérifiable, ce qui facilite le suivi des paiements pour le locataire comme pour le propriétaire. Le chèque reste une option légale mais plus contraignante dans la pratique. Son acheminement par courrier peut entraîner des retards, et il n’est pas rare que des incidents de paiement surviennent en cas de provision insuffisante. Il peut également se perdre, ce qui complique le règlement du loyer et le suivi administratif. Le paiement en espèces est lui aussi autorisé entre particuliers. Il présente l’avantage de l’immédiateté, mais il est souvent moins sécurisé dans la gestion quotidienne. Il ne laisse pas automatiquement de trace bancaire, ce qui peut poser problème en cas de désaccord ou de contentieux sur les loyers versés. Au-delà de 1 500 euros, un écrit devient nécessaire pour prouver le paiement.

Pourquoi le virement automatique est-il souvent privilégié ?

Le principal avantage du virement automatique est sa simplicité. Une fois programmé auprès de la banque, le paiement est envoyé chaque mois à la date choisie sans nouvelle intervention du locataire. Cette automatisation réduit le risque d'oubli et assure une plus grande régularité dans le règlement du loyer. Pour le propriétaire, ce système offre également davantage de visibilité. Le loyer est versé à échéance fixe et les opérations sont facilement vérifiables grâce aux relevés bancaires. Le virement automatique présente ainsi un intérêt pour les deux parties, sans nécessiter de démarches mensuelles répétées.

Ne pas confondre virement automatique et prélèvement automatique

Le virement automatique est parfois confondu avec le prélèvement automatique, alors que leur fonctionnement est différent. Dans le cas d'un virement automatique, c'est le locataire qui programme lui-même l'envoi de l'argent depuis son compte bancaire. Il conserve donc la maîtrise de l'opération. Le prélèvement automatique fonctionne à l'inverse : c'est le créancier qui prélève directement la somme due sur le compte du débiteur après signature d'un mandat. Or, ce dispositif n'est pas autorisé dans les locations entre particuliers. Pour cette raison, lorsqu'il est question d'automatiser le paiement du loyer, il s'agit d’un virement automatique et non d'un prélèvement SEPA.

Le propriétaire peut-il imposer un virement automatique ?

Dans le cadre d'un bail de résidence principale soumis à la loi du 6 juillet 1989, le propriétaire ne peut pas imposer un mode de paiement unique à son locataire. Il peut exprimer une préférence pour le virement, mais le locataire reste libre de choisir un autre moyen de règlement autorisé. La loi considère notamment comme abusive une clause imposant un prélèvement automatique. Plus largement, aucun texte n'oblige le locataire à payer son loyer par virement automatique. Celui-ci peut même modifier son mode de paiement en cours de bail, à condition de respecter les échéances prévues.