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La Bundesbank lance la recherche d'un nouveau siège "clé en main" à Francfort
information fournie par AFP 13/08/2026 à 11:12
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Le logo de la Bundesbank à Francfort sur le Main, juin 2026 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Le logo de la Bundesbank à Francfort sur le Main, juin 2026 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

La Banque fédérale d'Allemagne a lancé jeudi un appel d'offres à l'échelle européenne pour trouver un nouveau siège à Francfort, après avoir tourné la page d'un vaste projet de rénovation de son bâtiment historique ayant tourné au fiasco.

L'institution recherche un immeuble "clé en main", neuf ou entièrement rénové, accompagné d'"un terrain situé dans la ville de Francfort", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

"Avec l'achat d'un nouveau siège, nous créons une solution économique, moderne et durable pour notre implantation principale", a déclaré Stephan Bredt, directeur des opérations de la Bundesbank.

Le futur site devra accueillir environ 2.500 postes de travail, ainsi que 15.000 mètres carrés d'espaces dédiés à des fonctions spécifiques et techniques.

La Bundesbank vise une attribution du marché d'ici fin 2027.

Cette procédure intervient quelques mois après l'annonce, en mars, de l'abandon de son siège historique, un imposant bâtiment brutaliste construit en 1972 dans le nord-ouest de Francfort.

Le siège historique de la Bundesbank à Francfort, en mars 2026, avant l'abandon de son projet de rénovation ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Le siège historique de la Bundesbank à Francfort, en mars 2026, avant l'abandon de son projet de rénovation ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

La banque centrale allemande avait initialement prévu de rénover cet édifice classé monument historique et d'y adjoindre plusieurs bâtiments afin de créer un campus moderne. Mais elle a dû abandonner ce projet lesté par une envolée des coûts.

La Cour des comptes allemande avait évalué l'an dernier le coût total des travaux à 4,6 milliards d'euros, soit plus d'un million d'euros par poste de travail.

Une étude de rentabilité a finalement conclu qu'un déménagement serait nettement moins coûteux, selon le président de la Bundesbank, Joachim Nagel.

Les réserves d'or conservées dans les sous-sols de l'actuel site, ainsi que le musée de la monnaie y resteront.

L'emplacement va connaître d'ici plusieurs années une nouvelle vie, en accueillant l'European School of Frankfurt, fréquentée notamment par les enfants des employés de la Banque centrale européenne.

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1 commentaire
  • 11:46

    eux ne sont pas en faillite comme la France

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