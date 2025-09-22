ESG Tendances Pierre fait son entrée sur le marché espagnol de l’hôtellerie de plein air avec l’acquisition du camping Alannia Costa Dorada

La société civile ESG Tendances Pierre, gérée par Swiss Life Asset Managers France, poursuit sa stratégie de diversification en réali-sant sa première acquisition sur le marché espagnol de l'hôtellerie de plein air. Elle intègre à son portefeuille le camping Alannia Costa Dorada, situé sur la côte méditerranéenne, près de Tarragone.

Un actif stratégique dans une région touristique dynamique

Implanté sur un terrain de 3,7 hectares avec un accès direct à la plage, le camping Alannia Costa Dorada bénéficie d'un cadre naturel attractif et d'une accessibilité optimale via l'autoroute AP-7, à seulement 30 minutes de l'aéroport de Reus et du centre de Tarragone. La Costa Dorada, destination prisée des vacanciers, a enregistré plus de 21 millions de nuitées en 2024 (source : Institut d'Estadística de Catalunya), confirmant son attractivité et son dynamisme touristique.L'actif est composé de 242 emplacements dont 136 mobil-

homes et propose de nombreux équipements : piscines, restaurants, aires de jeux et espaces bien-être, assurant une expérience client complète.

Il est exploité par European Camping Group (ECG), partenaire historique de Swiss Life Asset Managers France, dans le cadre d'un bail ferme de longue durée, assurant ainsi une visibilité locative à long terme et des revenus stables pour les porteurs de parts.

Un investissement stratégique pour la société civile ESG Tendances Pierre

Cette opération s'inscrit dans une démarche ciblée visant des actifs de qualité dans des secteurs en forte croissance. Elle permet à la société civile ESG Tendances Pierre de renforcer et diversifier son patrimoine, en augmentant la part d'hôtellerie de plein air dans son portefeuille, passant de 4 % à 11 %.

En s'appuyant sur un opérateur de référence et une structuration financière optimisée, cet investissement vise à renforcer la stabilité locative et contribuer au soutien de la performance globale de la société civile, avec un impact estimé à +0,30 % sur la performance annuelle 2025 de la société civile.

Une performance solide et durable

À fin août 2025, ESG Tendances Pierre affiche une performance de +4,20% net de frais de gestion du fonds, ce qui lui permet de rester solidement positionnée sur le podium des meilleurs fonds de sa catégorie (source : Quantalys au 30/08/2025).

Avertissement

Les performances simulées ne préjugent pas des performances futures. Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs.

ESG Tendances Pierre est un produit complexe, éligible en unités de comptes des contrats d'assurance vie et de capitalisation, présentant différents risques à prendre en compte, notamment des risques liés aux marchés immobiliers et à la détention d'actifs immobiliers qui peuvent varier à la hausse comme à la baisse, de liquidité des parts liés notamment à la suspension et au report des demandes de rachat, liés à la valorisation des actifs et des parts de cette société. La souscription des parts d'ESG Tendances Pierre est réservée aux Investisseurs Autorisés (tels que définis dans le Document d'Information et dans les Statuts).

L'investissement sur ce fonds comporte un risque de perte en capital. Pour plus d'informations sur les risques et la stratégie d'investissement, veuillez consulter les documents réglementaires disponibles sur demande auprès de la Société de Gestion.