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Encadrement des loyers : dans quelles villes les plafonds sont-ils le plus souvent dépassés ?
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information fournie par Boursorama avec Newsgene 04/09/2026 à 16:40

À Paris, près de la moitié des annonces analysées (46 %) dépassent désormais le plafond réglementaire. Illustration. (Ennelise / Pixabay)

À Paris, près de la moitié des annonces analysées (46 %) dépassent désormais le plafond réglementaire. Illustration. (Ennelise / Pixabay)

L'encadrement des loyers est encore loin d'être respecté partout en France. Selon la Fondation pour le logement des défavorisés, plus d'un tiers des annonces analysées en 2026 dépassent les plafonds autorisés, avec de fortes disparités selon les villes.

Plus d'un tiers des annonces de location immobilière affichent des loyers supérieurs à la limite prévue par la loi, selon la Fondation pour le logement des défavorisés. Dans son baromètre de l'encadrement des loyers, publié ce jeudi 3 septembre 2026, l'organisme indique que 37 % des plus de 10.000 annonces analysées dépassent les plafonds autorisés, soit 5 % de plus qu'en 2025 et 9 % de plus qu'en 2024. Mais toutes les villes ne sont pas logées à la même enseigne, rapporte TF1 Info .

Près de la moitié des annonces parisiennes

Les écarts sont particulièrement marqués en Île-de-France. Sur le territoire de Plaine Commune, qui regroupe notamment Saint-Denis, Aubervilliers ou encore Saint-Ouen-sur-Seine, 61 % des annonces examinées ne respectent pas l'encadrement des loyers. La Fondation estime que « les locataires connaissent très peu les procédures civiles et administratives pour faire respecter leurs droits » , probablement en raison d'une communication tardive des collectivités et de l’État.

À Paris, près de la moitié des annonces (46 %) dépassent désormais le plafond réglementaire, contre 31 % en 2025 et 28 % en 2023. Cette part grimpe même à 62 % dans le XVIe arrondissement, mais reste limitée à 35 % dans le XXe. La Fondation évoque « une évolution inquiétante » dans la capitale : « au cours d'une année mouvementée marquée par la fin annoncée de l'encadrement et les contentieux en justice, certains bailleurs récalcitrants ont pu se sentir autorisés à déroger aux plafonds de loyer. »

Un plafond mieux respecté à Montpellier et Bordeaux

Sur le territoire d'Est Ensemble, qui comprend Bagnolet, Bobigny ou encore Noisy-le-Sec, 36 % des annonces sont non conformes, soit une légère amélioration par rapport à 2025 (38 %). Ailleurs, la situation est plus contrastée. Le taux atteint 43 % à Grenoble par exemple, seule ville hors d'Île-de-France à dépasser la moyenne nationale. À l'inverse, l'encadrement des loyers est davantage respecté à Montpellier, avec seulement 12 % de loyers excessifs. La ville de l'Hérault arrive en tête devant Bordeaux (17 %), Lille (25 %) et Lyon-Villeurbanne (26 %).

Seul point positif : lorsqu'il existe, le dépassement est désormais moins important qu'auparavant, puisqu'il s'établit à 159 euros en moyenne à l'échelle nationale, contre 191 euros l'an passé. Reste que l'avenir du dispositif est incertain. L'expérimentation de l'encadrement des loyers comme il a été acté doit prendre fin en novembre 2026.

© Boursorama avec Newsgene
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