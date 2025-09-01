« Écœurés » : après avoir vendu leur logement en Tunisie il y a huit ans, leur argent est toujours bloqué

Un couple des Pyrénées-Atlantiques ne parvient pas à récupérer le produit d'une vente immobilière réalisée en Tunisie. (illustration) (Pixabay / AlexSky)

Ces retraités de Mourenx, dans les Pyrénées-Atlantiques, vivent un véritable calvaire depuis de nombreuses années. Ils ne parviennent pas à récupérer le fruit de la vente d'un appartement situé en Tunisie, pourtant actée en 2017, relatent nos confrères du Parisien . Les 50 000 euros que devait encaisser le couple sont toujours bloqués par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Les deux Français, aux revenus modestes, avaient acquis un logement de 60 m2 dans la petite ville de Bekalta, en 2008. Ils y ont passé de nombreuses semaines de vacances avant de décider de s'en séparer, pour raisons de santé. Mais à ce jour, ils n'ont toujours pas pu transférer la somme de la vente sur leur propre compte.

« C’est toujours le black-out »

Comme le rappelle le quotidien francilien, le produit d'une vente immobilière par un non-résident en Tunisie doit transiter sur un compte de la Banque de l’habitat. Puis la Banque centrale de Tunisie (BCT) doit autoriser le transfert, une procédure qui n'a pas avancé depuis huit ans.

Le couple s'est résolu à faire appel à un avocat, qui a rencontré sur place le Directeur des changes de la Banque centrale de Tunisie. Après avoir fourni les documents réclamés par l'organisme, « c’est toujours le black-out » , se désole Me Mohammed Maktouf. Pour la fille des retraités, « ce sont les économies d’une vie qu’ils ne parviennent pas à récupérer. [...] Nous sommes écœurés » . La Tunisie pourrait volontairement retarder les transferts de fonds en raison d'une pénurie de devises dans le pays.