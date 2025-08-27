DPE : les logements chauffés à l'électricité seront mieux notés en 2026

Les logements chauffés à l'électricité seront mieux notés au DPE à partir du 1er janvier 2026. (illustration) (Etadly / Pixabay)

C'est désormais officiel : les logements équipés d'un système de chauffage électrique vont bénéficier d'un meilleur Diagnostic de performance énergétique (DPE) à partir du 1er janvier 2026. L'arrêté ministériel « modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique » a été publié ce mardi 26 août au Journal officiel, indique Capital .

Une mise à jour gratuite du DPE en 2026

Le coefficient appliqué à l'électricité dans les DPE va ainsi passer « de 2,3 à 1,9 » dans les diagnostics de performance énergétique et les audits énergétiques, « s'alignant ainsi avec la valeur par défaut européenne » , peut-on lire dans le texte. L'écart va donc se réduire avec le gaz naturel qui bénéficie de son côté d'un coefficient de conversion de 1. « Cela peut changer votre classement sur le DPE d’une lettre, voire de deux pour les petites surfaces » , affirme à Capital le réseau de diagnostiqueurs immobiliers Diagamter.

Le gouvernement avait annoncé cette mesure le 9 juillet dernier, assurant ainsi qu'environ 850 000 logements chauffés à l’électricité allaient sortir du statut de passoire thermique, ces logements notés F ou G.

En 2026, les propriétaires des habitations chauffées à l'électricité n'auront pas à réaliser un nouveau DPE. Ils pourront « télécharger gratuitement une attestation de changement d'étiquette (...) via l'observatoire de l'ADEME » , indique le ministère dans son arrêté.