Tout savoir sur le label ISR

Vous souhaitez que votre épargne ait un impact positif sur la société et l'environnement, tout en conservant des objectifs de performance ? Le label d'Investissement Socialement Responsable (ISR) peut vous aider à orienter vos choix. Dans une note récente, Bercy explique le fonctionnement de ce label attribué aux placements qui prennent en compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leur gestion, dans le respect de la planète et du bien-être de la société.

Depuis le 15 septembre 2025, le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle numérique a lancé une campagne de communication pour mieux faire connaître le label ISR.

Cette initiative s'appuie sur une enquête dévoilée le 9 septembre dernier par le Comité du label, révélant que seulement 56 % des 3 022 personnes interrogées ont entendu parler du label, et parmi elles, à peine 19 % savent précisément de quoi il s'agit. Ce déficit de notoriété explique la mobilisation de Bercy, à l'origine de la labellisation.

Un label créé dans la foulée de l'Accord de Paris

Le label ISR a été lancé en janvier 2016, dans le prolongement de l'Accord de Paris, signé par plus de 190 pays et avait pour ambition de limiter l'augmentation de la température moyenne de la planète en dessous de 2 °C – idéalement sans dépasser +1,5°C – par rapport aux niveaux préindustriels.

L'objectif du label ISR : aider les épargnants à distinguer plus facilement les fonds d'investissement qui intègrent des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans leur gestion. Les fonds labellisés ISR ne se fondent pas uniquement sur des critères financiers de performance et de rendement.

Concrètement, ces fonds investissent dans des entreprises qui prennent en compte :

des enjeux environnementaux (réduction des émissions, transition énergétique),

des enjeux sociaux (conditions de travail, respect des droits humains),

des enjeux de gouvernance (transparence, lutte contre la corruption, nomination d'administrateurs indépendants…).

Une version du label plus exigeante

Attribué pour une durée de trois ans, le label ISR fait l'objet d'audits annuels. Il peut être renouvelé à l'issue de cette période.

Depuis le 1er mars 2024, une nouvelle version est entrée en vigueur, avec des exigences renforcées. Les fonds labellisés ISR doivent désormais exclure :

les entreprises exploitant du charbon ou des hydrocarbures dits « non conventionnels » (pétrole de schiste, sables bitumineux, gaz de roche…),

les entreprises qui lancent de nouveaux projets d'exploration, d'exploitation ou de raffinage d'hydrocarbures.

Cette évolution vise à garantir une meilleure cohérence entre les pratiques d'investissement et les engagements climatiques.

Comment investir dans un fonds ISR ?

Au 1er janvier 2025, 940 fonds étaient labellisés, selon le décompte du Comité du label ISR.

Les parts de fonds ISR peuvent être logées dans un compte-titres ordinaire (CTO), un plan d'épargne en actions (PEA), une unité de compte (UC) d'un contrat d'assurance vie, un plan d'épargne retraite (PER) ou encore un plan d'épargne entreprise (PEE).

Initialement réservé aux fonds communs de placement (FCP) et aux sociétés d'investissement à capital variable (Sicav) investis dans des actions ou des obligations, le label ISR s'applique depuis 2020 aux fonds immobiliers, notamment les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) et les organismes de placement collectif en immobilier (OPCI).

Source : ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle numérique.

Pour en savoir plus : https://www.economie.gouv.fr/particuliers/gerer-mon-argent/gerer-mon-budget-et-mon-epargne/label-investissement-socialement

Mistral Sélection : une SCPI labellisée ISR, disponible chez Boursorama

Parmi les SCPI labellisées ISR, Mistral Sélection, gérée par Swiss Life Asset Managers France, est disponible à la souscription en direct chez BoursoBank, mais aussi au sein des contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et le plan d'épargne retraite PERin Matla.

La labellisation ISR reflète l'intégration de critères ESG dans la stratégie d'investissement et la gestion du patrimoine de Mistral Sélection. Swiss Life Asset Managers France adopte une approche dite « best in progress », qui consiste à privilégier les actifs ayant le plus fort potentiel d'amélioration au regard des critères ISR. L'objectif est de faire évoluer progressivement le parc immobilier existant vers une meilleure performance environnementale et sociale, tout en maintenant une exigence de qualité et de rendement.

Pour les épargnants, cela signifie un investissement immobilier qui combine rendement potentiel et impact positif.