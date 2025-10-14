Immobilier : idéales pour investir, ces villes allient forte demande locative et bons DPE

Le classement s’intéresse exclusivement aux villes françaises de plus de 30.000 habitants situées en zones tendues. Illustration. (Etadly / Pixabay)

Avec la loi Climat et résilience qui introduit progressivement des interdictions de mise en location pour les biens les moins bien notés au diagnostic de performance énergétique (DPE), 80 % des acheteurs considèrent désormais celui-ci comme un critère principal, comme le notait en mai une étude du groupe BPCE. À ce titre, la société Maslow. immo, spécialiste de l’investissement locatif, a récemment établi le classement des 10 villes associant forte demande locative et logements bien isolés, rapporte Capital , lundi 13 octobre 2025.

Deux critères pris en compte

Pour réaliser ce classement, Maslow.immo s’est exclusivement intéressé aux villes françaises de plus de 30.000 habitants situées en zones tendues. Pour les classer, elle a ensuite pris en compte leur croissance démographique annuelle moyenne entre 2015 et 2021 et la performance énergétique moyenne de leurs logements neufs et anciens sur la base des DPE réalisés entre le 1er janvier et le 31 août 2025. À partir de ces éléments, la plateforme a donné une note sur 7 à chaque ville.

Dix sortent du lot. Ainsi, la ville qui a le meilleur classement est Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), avec la note de 5,10/7. Dans la commune, près du tiers des DPE ont reçu le classement A depuis début 2025. Le résultat d’une politique d’aide locale et de nombreux projets urbains dans une ville où la croissance démographique est de 1 % par an.

Une domination du Sud

De toutes, la commune est la seule qui dépasse les 5/10. Juste en dessous, on retrouve Istres (Bouches-du-Rhône) à 4,96/7 et Villenave-d’Ornon (Gironde) à 4,93/7. La première est portée par « une politique de transformation urbaine » , tandis que la seconde se distingue par ses 4,2 % d’augmentation annuelle de sa population. Toujours dans le Sud, vient ensuite Vitrolles (Bouches-du-Rhône), notée à 4,86.

Avec la même note, Bobigny (Seine-Saint-Denis) fait figure d’exception alors que la plupart des villes de la région parisienne figurent au bas du classement. Le reste du palmarès est uniquement constitué de villes du sud dont les notes sont comprises entre 4,80 et 4,74, avec Saint-Priest (Rhône), Fréjus (Var), Bègles (Gironde), Saint-Médard-en-Jalles (Gironde) et Béziers (Hérault).