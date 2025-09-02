DPE : à quoi sert le QR code obligatoire depuis le 1er septembre ?

Le nouveau diagnostic de performance énergétique comprend un QR Code pour plus de fiabilité. (illustration) (Etadly / Pixabay)

Depuis le 1er septembre 2025, une nouveauté fait son apparition sur le DPE, le diagnostic de performance énergétique des logements. Celui-ci est obligatoire dans le cadre d’une vente ou d’une location, rappelle le site de l'administration française . Ce document s’enrichit désormais d’un QR code, situé en haut à droite. En le scannant, l’utilisateur s’assure que le DPE est un vrai, enregistré sur le site de l’Ademe (agence de la transition écologique), rapporte Capital . Si le QR code n’y renvoie pas, il s’agit d’un faux.

Une nouveauté saluée par la ministre du Logement, Valérie Létard. Car sur les quatre millions de DPE réalisés chaque année en France, 70 000 seraient des diagnostics de complaisance. Un moyen de permettre la mise en location de biens considérés comme des passoires énergétiques.

Un second QR code à venir

« L’objectif est de lutter contre la fraude, de garantir l’authenticité des diagnostics et de renforcer la confiance des propriétaires comme des locataires » a expliqué la ministre dans un post publié sur le réseau social LinkedIn. Eric Houdet, fondateur de la start-up Homapi, fournisseur d’informations techniques sur les logements, ajoute que le locataire « saura enfin si son logement est énergivore ou non » . Il pourra ainsi demander une baisse de loyer si le logement est mal noté.

Il était déjà possible de vérifier la véracité d’un DPE en entrant le code à 13 chiffres de ce dernier sur le site de l’Ademe. Le QR code simplifie donc le processus. Un second QR code doit voir le jour dans quelques mois et permettre aux propriétaires de vérifier la qualification du diagnostiqueur, s’il n’est pas radié.