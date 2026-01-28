Dispositif « Jeanbrun » : un nouveau souffle pour l’investissement locatif ?

Alors que la crise du logement s'intensifie et que l'investissement locatif marque le pas, un nouveau mécanisme fiscal ambitionne de changer la donne. Baptisé « dispositif Jeanbrun », ce statut inédit du bailleur privé cherche à réconcilier rentabilité, utilité sociale et attractivité fiscale.

Depuis plusieurs années, le marché du logement traverse une zone de fortes turbulences : pénurie de biens à louer, recul de l'investissement privé, fin de dispositifs incitatifs comme le Pinel. Résultat : de nombreux ménages peinent à se loger, tandis que les particuliers hésitent à investir.

C'est dans ce contexte que le gouvernement a intégré au projet de loi de finances pour 2026, un nouveau dispositif fiscal destiné à relancer la location longue durée, dans le neuf comme dans l'ancien, partout en France.

Le dispositif Jeanbrun, mode d'emploi

Officiellement appelé « Relance logement », le dispositif Jeanbrun crée un nouveau statut du bailleur privé. Son principe est simple : offrir des avantages fiscaux attractifs aux investisseurs qui acceptent de louer leur bien à des loyers encadrés, pendant une durée minimale de neuf ans.

La grande nouveauté du dispositif Jeanbrun réside dans la combinaison de deux leviers fiscaux :

L'amortissement du bien immobilier, qui permet de déduire chaque année une partie de la valeur du logement des revenus fonciers ;

L'imputation du déficit foncier sur le revenu global, ce qui réduit directement l'assiette de l'impôt sur le revenu, et non plus uniquement les revenus fonciers.

Des règles précises pour le logement neuf

Pour les logements neufs, l'investisseur doit s'engager à louer le bien pendant au moins neuf ans, en location nue, à titre de résidence principale.

L'amortissement annuel dépend du niveau de loyer choisi :

3,5 % par an pour un logement à loyer intermédiaire (plafond : 8 000 €),

4,5 % par an pour un logement social (plafond : 10 000 €),

5,5 % par an pour un logement très social (plafond : 12 000 €).

Un cadre spécifique pour l'ancien avec travaux

Dans l'ancien, le dispositif Jeanbrun est conditionné à un programme de travaux représentant au moins 30 % du prix d'acquisition du logement.

Les taux d'amortissement sont légèrement inférieurs :

3 % pour l'intermédiaire,

3,5 % pour le social,

4 % pour le très social,

avec un plafond global fixé à 10 700 euros.

Les travaux génèrent par ailleurs un déficit foncier : jusqu'à 21.400 euros peuvent être imputés sur le revenu global, un plafond exceptionnel maintenu jusqu'en 2027.

Un signal fort pour les investisseurs

Pour le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, ce dispositif doit créer un véritable choc d'offre et permettre la construction d'environ 50.000 logements supplémentaires par an. Le gouvernement estime également que la mesure générera plus de 500 millions d'euros de recettes fiscales.