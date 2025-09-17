Deux mois avoir emménagé dans leurs maisons neuves, ils n'ont toujours pas d'électricité

La construction d'un lotissement à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) a pris énormément de retard. (illustration) (Ralphs_Fotos / Pixabay)

Ils ont emménagé dans leur maison toute neuve il y a deux mois mais n'ont toujours pas d'électricité. Les habitants d'un lotissement de 20 maisons construit à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) déchantent, rapporte La Provence . Depuis des semaines, ils ont dû trouver des solutions pour occuper ces habitations d'environ 70 m² qu'ils ont payées 245 000 euros.

C'est en 2023 que les propriétaires auraient dû emménager. Mais les délais ont été allongés notamment en raison de la faillite de l'entreprise réalisant les travaux, précise le quotidien régional. Ils n'ont pu prendre possession des lieux qu'en juillet 2025. Mais la route permettant d'accéder à leurs maisons n'était pas goudronnée. Ils n'avaient pas encore d'adresse officielle. Aux premières intempéries, des infiltrations sont apparues. Et ils n'étaient donc pas raccordés au réseau électrique.

Certains n'ont pas emménagé

« On se dépanne avec un groupe électrogène. On utilise un barbecue pour se nourrir, des lampes de poche pour s’éclairer, on se lave à l’eau froide, on charge les téléphones dans la voiture. Et à cause du retard de livraison, on a dû payer des frais de gardiennage pour nos cuisines. Moi, j’en ai eu pour 1 700 €. Certains ont dû payer 2 000 € » , confie Alicia à La Provence . Certains n'occupent même pas les lieux et continuent de payer loyer et crédit.

C'est la modification du raccordement au réseau d'Enedis avec l’installation d'un transformateur qui serait à l'origine de ce retard, indique le maître d’œuvre. Les travaux ont été réalisés fin août 2025 par Enedis, qui a mis le courant à disposition. Mais le raccordement nécessite une nouvelle autorisation du Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité (Consuel), qui tarde à venir. « L’électricité devrait arriver incessamment » , indique le maître d’œuvre, sans autre précision.