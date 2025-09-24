Des prix « inférieurs d’environ 20 % à ceux du marché » : et si vous achetiez un logement HLM ?

Les bailleurs sociaux mettent chaque année en vente des milliers de logements HLM. (illustration) (Pixabay / ludo38)

Acheter un logement social en France, c'est possible et ça permet même de profiter de prix particulièrement attractifs. Les prix des HLM sont en effet « inférieurs d’environ 20 % à ceux du marché » , indique Action Logement à Capital .

En 2023, 11 000 logements ont ainsi été mis en vente par les différents bailleurs sociaux à des personnes physiques, selon l’Agence nationale de contrôle du logement social (Ancols). Ces opérations permettent notamment de financer la construction de nouveaux logements. Les locataires HLM et les gardiens d’immeubles sont prioritaires. Mais s’ils ne sont pas intéressés, les locataires du parc privé peuvent alors se positionner.

11 000 logements sociaux vendus en 2023

Sur les 11 000 logements vendus en 2023, « la majorité (5 800) a été cédée à des acheteurs extérieurs au parc social » , indique l’Ancols. 3 100 logements ont été acquis par leurs occupants, et 1 800 par d’autres locataires du parc social et des gardiens d’immeuble. Ces ventes à l’intérieur du parc HLM sont de plus en plus nombreuses.

Alice, locataire du parc privé en région parisienne, a pu bénéficier de cette remise de 20 % sur l’achat d’un cinq pièces de 95 m², cédé par l’office HLM au prix de 505 000 euros. « Personne n’en voulait car il y avait pas mal de travaux à faire » , confie-t-elle à Capital . La remise de 20 % a permis de financer des travaux d’une valeur de 35 000 euros. Elle bénéficie maintenant d’ « un logement ultra qualitatif, traversant, avec de vraies chambres de 11 mètres carrés » .

Si certaines annonces peuvent être trouvées sur SeLoger, il est préférable de consulter les sites spécialisés bienveo.fr et havitat.fr , ou de se rendre directement sur ceux des bailleurs sociaux.