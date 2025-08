Depardieu, Hallyday, Lagerfeld : être une star ne garantit pas de vendre à bon prix sa maison

- L’actualité récente nous a montré à quel point les célébrités peinent également à vendre leur demeure.

En immobilier, les temps sont durs, même quand on est une célébrité. S’appeler Johnny Hallyday, Gérard Depardieu, Karl Lagerfeld ou encore Bernard Tapie n’est pas toujours gage de bonnes affaires, lorsqu’on vend sa demeure. Aussi exceptionnelle soit-elle. Qu’ils en soient les propriétaires ou qu’ils y aient vécu dans un passé plus ou moins lointain, ces célébrités en veulent forcément un prix plus élevé que la moyenne. Et jouent, pour cela, sur leur notoriété pour attirer un maximum d’acheteurs.

• Le Pen/Montretout : «un nom sulfureux, un dossier délicat»

Mais le nom du célèbre vendeur peut se retourner contre lui. « Le nom est sulfureux, c’est un dossier délicat », confie au Figaro un connaisseur de l’immobilier de luxe. Ce « dossier délicat », c’est la vente du manoir de Montretout (92). Jean-Marie Le Pen en a hérité en 1976 puis l’a transmis à sa mort à ses filles. Mais Marie-Caroline, Yann et Marine ne veulent pas de cette demeure de 633 mètres carrés « vieille et sombre », aux dires de la présidente du RN à l’Assemblée nationale. Construite dans les années 1850, elle est à vendre 10 millions d’euros. Un prix contesté par le fisc et la justice. Idem du côté des experts immobiliers qui estiment que les négociations seront serrées avec les potentiels acheteurs.

D’autres stars, qui ont mis en vente leur villa, maison ou appartement d’exception, ont également un nom clivant ou, à l’inverse, trop connu qui pourrait faire traîner la transaction et obliger les vendeurs célèbres à revoir leurs ambitions à la baisse. L’exemple le plus connu et le plus récent, c’est «La Savannah».

• Hallyday/Marnes-la-Coquette : la malédiction

La villa de Johnny Hallyday à Marnes-la-Coquette (92), est restée...7 ans sur le marché, sans qu’aucun accord n’ait été trouvé. Malgré une baisse de 60% (!) du prix : Johnny et Laëtitia en voulaient 26 millions d’euros. La villa est revenue sur le marché à...10,5 millions d’euros. Pour Nicolas Hug qui avait été mandaté pour vendre la villa de plus de 1000 m² avant d’être mis de côté, le nom célèbre du propriétaire est une des raisons de cet échec.

« Si c’était la maison d’un illustre inconnu, elle serait déjà vendue. Pour vivre heureux, vivons cachés ». L’emballement médiatique autour de la villa acquise en 1999 a suscité la curiosité d’acheteurs plus désireux de visiter la demeure où a vécu «l’idole des jeunes» que de l’acheter. Et mécontenté Laeticia. La veuve de Johnny se serait finalement débarrassée de ce fardeau pour «seulement» 8 millions d’euros.

• Tapie/Neuilly-sur-Seine : une vente qui ne rapporte rien

Un nom clivant, un scandale judiciaire, un hôtel particulier saisi par le fisc : c’est ce qu’on appelle une vente atypique. Mise aux enchères fin juin , la demeure neuilléenne de Bernard Tapie avait suscité la curiosité d’une centaine de visiteurs dont un certain Kev Adams, acteur et humoriste. Et pourtant, cette demeure de 525 m² habitables à rénover n’a été vendue «que» 10 millions d’euros. Soit un million de plus que la mise à prix.

Une somme décevante au regard de son estimation à 18 millions d’euros. Sans compter que pas un centime des 10 millions récoltés à l’issue de la vente aux enchères, n’ira dans la poche de sa famille. Cette somme servira à combler les dettes de l’ancien président de l’Olympique de Marseille, dans l’affaire du Crédit Lyonnais.

• Lagerfeld/Louveciennes : la vente a fait un flop

Autre vente atypique qui n’a pas soulevé les foules : la maison de Karl Lagerfeld à Louveciennes (78), une commune des Yvelines bien connue du prince héritier d’Arabie saoudite . Mise à prix 4,635 millions d’euros, cette demeure de 600 m², dotée de 10 pièces, a été cédée...50.000 euros de plus. « Même si la maison est exceptionnelle par sa taille, le nombre de ses dépendances et la présence d’une piscine et d’un tennis, la demande à Louveciennes porte plutôt sur les maisons de 250, à 300 m² habitables sur 3000 m² de terrain dans un budget compris entre 1,8 et 2 millions d’euros », explique Emmanuel du Rivau, directeur des agences Daniel Féau des Yvelines.

Et d’ajouter : « Le fait qu’une maison ait appartenu à une personnalité est généralement anecdotique, ni minorant ni majorant.» La preuve : un appartement parisien avec vue plongeante sur la Seine et le Louvre, où a vécu Karl Lagerfeld, a changé de mains pour 10 millions d’euros. Soit environ deux fois le prix que la mise de départ.

• Depardieu/Paris et Trouville : la fuite de «l’indésirable»

Proche du président russe Vladimir Poutine, Gérard Depardieu coupe les derniers liens qui le rattachent à la France. L’acteur, condamné à 18 mois de prison avec sursis pour agressions sexuelles - il a fait appel -, a mis en vente son hôtel particulier parisien de la rue du Cherche-Midi (6e) et sa maison sur les hauteurs de Trouville (14). Mais aucune des deux n’a trouvé preneur. Pour le premier (propriété de 1800 m² habitables), Gérard Depardieu en veut 50 millions d’euros ! À ce tarif, les acheteurs se comptent sur les doigts d’une main et sont à chercher du côté du Moyen-Orient.

Quant à la villa normande de 250 m² (habitables) campée sur un terrain de 6,4 hectares, elle est estimée à environ 1,4 million d’euros. « Entre 1 et 1,4 million d’euros serait un prix acceptable, même s’il y a un million d’euros de travaux , analyse un connaisseur du marché immobilier trouvillais. En parfait état, cette maison peut valoir jusqu’à 3 millions d’euros car elle se trouve dans un quartier très prisé, très familial, à proximité du port et dans une ambiance “campagne” ».

On aurait pu ajouter à cette liste non exhaustive Michel Sardou. Le chanteur de 78 ans, qui s’est séparé en 2024 de son manoir normand , a vécu, pendant plus de 10 ans, dans une maison d’exception - jardin XXL, piscine intérieure - de Neuilly-sur-Seine qui vient d’être mise en vente. Mais cette demeure de 700 m², dotée d’un jardin paysager de 1900 m², n’est plus sa propriété depuis 2011.