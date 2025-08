Faut-il investir dans les SCPI labellisées ISR ?

SWISS LIFE AM

Il y a 5 ans, le label ISR s'étendait aux fonds immobiliers, dont les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier). Ce label constitue désormais un repère utile pour les épargnants soucieux de concilier performance financière et impact environnemental et social. Mais que garantit-il réellement cette ? Les SCPI labellisées ISR sont-elles un bon choix d'investissement ?

Qu'est-ce que le label ISR ?

Créé en 2016 par le ministère de l'Économie et des Finance, le label ISR (pour Investissement socialement responsable) vise à aider les épargnants à distinguer les fonds d'investissement engagés dans une démarche durable.

À l'origine, la labellisation concernait uniquement les sociétés d'investissement à capital variable (Sicav) et les fonds communs de placement (FCP) constitués de titres (actions, obligations) d'entreprises cotées en Bourse respectant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), En 2020, elle a été étendue aux fonds immobiliers non cotés, dont les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).

Aujourd'hui, sur les 300 fonds immobiliers accessibles aux particuliers (dits « grand public »), 185 sont labellisés ISR. Parmi eux, 72 % sont des SCPI de rendement, selon l'Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim) et l'Observation de l'immobilier durable (OID).

Comment le label ISR est-il attribué aux SCPI ?

La société de gestion de portefeuille (SGP) qui gère la SCPI dépose une demande de labellisation auprès d'un des trois organismes de certification agréés : Afnor Certification, EY France, Deloitte. Un audit est alors réalisé pour vérifier la conformité de la SGP aux critères prévus dans le référentiel du label ISR. Si les exigences sont respectées, le label est attribué à la SCPI pour une durée de trois ans, renouvelable. Des contrôles intermédiaires sont programmés afin de vérifier que la SCPI maintien ses engagements. En cas de manquement, le label peut lui être retiré.

Les critères d'évaluation portent principalement sur les actifs immobiliers du portefeuille. Ils incluent notamment :

- la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)

- la baisse de la consommation d'énergie

- la bonne gestion de l'eau

- le respect de la biodiversité

- l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite

- l'adaptation au changement climatique

- la collecte et le recyclage des déchets

- la sensibilisation environnementale des locataires.

Quels bénéfices pour les porteurs de parts ?

Aucune étude n'a jusqu'alors démontré que les SCPI labellisées ISR offrent un rendement supérieur à celui des SCPI classiques. Toutefois, il est raisonnable de penser que des immeubles bien isolés, végétalisés, proches des transports en commun, accessibles aux personnes handicapées, offrant un bon niveau de confort et dotés d'équipements modernes (parkings à vélos, bornes de recharge électrique) attirent davantage les locataires.

Ces derniers sont susceptibles d'y rester plus longtemps, voire d'accepter un loyer légèrement supérieur à la moyenne du marché. Cette stabilité locative et cette valorisation progressive des biens peuvent, à terme, contribuer positivement à la performance globale du fonds, tant en matière de revenus distribués que de valorisation du patrimoine immobilier détenu par la SCPI.

Mais au-delà de la rentabilité, investir dans une SCPI labellisée ISR, c'est faire le choix d'un placement qui participe à la transition écologique et au bien-être de ses occupants. Une manière concrète de donner plus de sens à son épargne.

Depuis octobre 2024, la SCPI Mistral Sélection, gérée par Swiss Life Asset Managers France, est labellisée ISR. Cette reconnaissance vient saluer la stratégie d'investissement et de gestion responsable mise en œuvre par la société de gestion. Elle repose sur une sélection rigoureuse des actifs immobiliers selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, à travers une approche dite « best in progress ». Celle-ci privilégie les actifs présentant un fort potentiel d'amélioration au regard des critères ISR, dans l'objectif de faire évoluer le patrimoine existant vers un parc immobilier plus durable.

