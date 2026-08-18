Crédit immobilier : existe-t-il une limite d'âge pour emprunter ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 18/08/2026 à 10:58

En France, la loi n'impose aucune limite d'âge pour souscrire un crédit immobilier. (Wir_sind_klein / Pixabay)

Existe-t-il un âge limite pour souscrire un crédit immobilier ? Les années passant, vous vous posez peut-être cette question. Eh bien, la réponse est non. En France, la loi n'impose aucune limite d'âge pour emprunter. Comme le rappelle Se Loger , la seule condition est d'être majeur. Il existe toutefois une règle non écrite qui fixe une limite autour des 75 ans.

Pour faire simple, il faut avoir au maximum 75 ans à la fin de la période de remboursement. Ainsi, si vous êtes âgé de 50 ans, vous pouvez emprunter sur 25 ans au maximum. Si vous avez 60 ans, ce sera sur 15 ans. En suivant la logique, on peut donc emprunter sur 5 ans à 70 ans mais pour cela, il faudra un excellent dossier.

Un apport entre 20 et 30 %

En effet, plus on avance en âge, plus il est difficile de souscrire un crédit immobilier auprès d'une banque. Une des raisons est la diminution des revenus à l'arrivée de la retraite (d'un quart en moyenne selon nos confrères). L'assurance emprunteur est également plus difficile à obtenir, notamment en raison de l'augmentation du risque de décès et de la perte d'autonomie.

À un âge avancé, il est ainsi conseillé de privilégier un emprunt sur une courte durée (en gardant à l'esprit la règle des 75 ans). Les banques seront rassurées et le coût de l'assurance sera limité. Si vous le pouvez, un apport entre 20 et 30 % est également recommandé. Il peut aussi être judicieux de faire appel à un courtier pour mettre toutes les chances de son côté, note SeLoger .