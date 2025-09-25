Crédit immobilier : attention, vos prêts conso peuvent plomber votre capacité d'emprunt

Le courtier Pretto conseille de solder tout crédit à la consommation avant d'entamer les démarches pour un prêt immobilier. (illustration) (Nattanan23 / Pixabay)

Il ne faut pas sous-estimer le poids des crédits à la consommation au moment de solliciter un prêt immobilier. « Chaque mensualité déjà engagée - dans le cadre d’un crédit auto, d’un prêt pour l’achat d'un appareil électroménager ou d’un smartphone - réduit la capacité d’emprunt immobilier » , souligne le courtier Pretto, dans un communiqué publié ce mardi 23 septembre et relayé par Capital .

L'incidence réside dans le calcul du taux d’endettement. Strictement encadré par le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF), ce taux ne doit pas dépasser 35 % des revenus nets de l'emprunteur. Le problème : pour évaluer le taux d'endettement, la banque prend en compte toutes les charges en cours, y compris les mensualités du crédit conso, « à un instant T, sans tenir compte du fait que le crédit à la consommation ne court que sur 24 mois » , souligne Pretto.

L'achat d'un smartphone a des conséquences

Ce qui signifie que chaque euro de mensualité en crédit conso est soustrait de la mensualité maximale que vous pouvez consacrer à votre futur prêt immobilier, et ce, sur toute la durée du prêt. Pretto prend l'exemple de Pierre dont la capacité d'emprunt maximale sur 20 ans est de 185 000 euros sans crédit conso. En payant un smartphone 1 229 euros à crédit (55 euros par mois pendant 24 mois), sa capacité d'emprunt baisse à 175 300 euros (- 9 700 euros).

Pretto conseille donc de solder tout crédit à la consommation, même si les mensualités apparaissent « anecdotiques » , avant d'entamer les démarches pour un prêt immobilier.