Crédit immobilier : à quoi s’attendre en 2026 ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 15/01/2026 à 16:12

Si les taux actuels peuvent atteindre les 3 % au plus bas, ils devraient remonter aux alentours de 3,3 ou 3,4 %. (Nattanan23 / Pixabay)

Après deux années de forte hausse, l’année 2025 a été marquée par une stabilisation des taux immobiliers. L’année 2026 devrait se poursuivre sur cette lancée, voire marquer une légère augmentation, d’après Capital . Si les taux actuels peuvent atteindre les 3 % au plus bas, ils devraient remonter aux alentours de 3,3 ou 3,4 %. De quoi créer une sorte d'entre-deux pour les acheteurs.

Un après crise contrasté

Concrètement, une hausse de 0,3 point pourrait réduire le budget immobilier des potentiels acquéreurs de 3 à 5 %. Si elle n’a pas encore été actée, plusieurs signaux suggèrent qu’une telle augmentation devrait survenir. Elle s’expliquerait par un contexte économique peu réjouissant et une politique monétaire européenne particulièrement prudente visant à contenir l’inflation. Pour rappel, les taux fixés par les banques sont en effet liés aux taux directeurs de la Banque centrale européenne et par taux de marché à long terme, notamment celui des OAT 10 ans.

Le courtier Meilleurtaux interrogé par TF1 Info estime de son côté que les taux sont déjà aux alentours des 3,3 à 3,5 %. Selon lui, ils devraient en tout cas se stabiliser à ce niveau en 2026. « C’est un niveau plus élevé qu’en 2021, certes, mais on revient finalement à des taux comparables à ceux qu’on connaissait entre 2010 et 2015. Autrement dit, on est loin d’un niveau de crise » , a tempéré le porte-parole du courtier.

La bataille des banques

Ainsi, malgré cette situation en demi-teinte, les banques resteraient enthousiastes et présentes sur le marché du crédit immobilier. En 2026, obtenir un crédit pourrait toutefois rester aussi difficile qu’en 2025, avec un taux d’endettement plafonné à 35 %. Pour espérer obtenir son financement, il va ainsi falloir constituer un dossier solide faisant état d’une situation financière stable et d’un apport personnel important.

Malgré tout, certains établissements se battent pour attirer certains profils. Il existe plusieurs offres sur le marché présentant un taux bonifié proposé aux primo-accédants, aux ménages aux revenus stables ou encore aux dossiers jugés peu risqués. En clair, les conditions d’obtention d’un crédit immobilier devraient rester peu ou prou les mêmes qu’en 2025, loin de la crise des années précédentes, mais aussi loin des conditions exceptionnelles d’avant crise.