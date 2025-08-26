Comment vendre vite et au bon prix un bien immobilier ?

Certaines erreurs sont à éviter pour vendre rapidement un bien immobilier. (illustration) (Rawpixel / Pixabay)

Vous vous lancez dans la vente d'un bien immobilier ? Pour vendre vite et au bon prix, voici quelques conseils livrés par Se Loger . La plateforme spécialisée liste en effet les principales raisons qui font fuir les acheteurs et retardent donc la transaction.

Un bon prix et de belles photos

Sans surprise, la première erreur à éviter est de fixer un prix trop élevé. Certains vendeurs ont tendance à se baser sur le prix auquel ils ont acheté le bien et sur les travaux qu'ils ont entrepris. Mais il faut tout d'abord coller à la réalité du marché. Si votre prix est trop élevé, vous risquez de ne pas avoir de visite et encore moins d'offre. Faire appel à un professionnel peut vous aider à commercialiser votre bien au bon prix.

La qualité des photos est aussi un élément crucial dans les annonces immobilières, encore plus aujourd'hui où tout se joue souvent sur Internet. Les clichés doivent mettre en valeur votre bien. Soignez notamment la luminosité et les angles de vue pour mettre en avant les volumes. Certaines agences proposent les services d'un photographe professionnel. Si vous souhaitez vendre vite, cette dépense peut être judicieuse.

Un bien prêt pour les visites

Quand arrive le moment des visites, vous devez préparer le logement au mieux. Il doit évidemment être propre et rangé. Il faut également éviter les décorations trop personnelles pour permettre au potentiel acheteur de se projeter. Là aussi, des agences proposent des services de home staging pour réaménager votre intérieur à moindre coût.

Vous devez aussi vous rendre disponible et proposer de nombreux créneaux de visite, en soirée et même le week-end. Cette flexibilité maximisera vos chances d'obtenir des visites et donc de vendre rapidement. Enfin, n'oubliez pas de réaliser les diagnostics techniques obligatoires (DPE, amiante, plomb, électricité, gaz, etc.) en amont. L'acheteur sera rassuré et vous gagnerez du temps au moment de la signature de l’avant-contrat.