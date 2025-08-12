Comment la SCPI Reason fait évoluer l'investissement immobilier avec la data science

Le marché de l'investissement immobilier intermédié connaît une évolution constante, et la SCPI Reason illustre parfaitement cette dynamique positive. Après seulement six mois d'existence, cette société civile de placement immobilier affiche déjà des résultats encourageants qui attirent l'attention des investisseurs en quête de diversification patrimoniale.

Un démarrage prometteur pour cette SCPI diversifiée

Lancée le 30 octobre 2024, la SCPI Reason a rapidement démontré son attractivité auprès des épargnants. Au terme du premier trimestre 2025, elle totalise une collecte de 3,5 millions d'euros, portant sa capitalisation globale à 10,1 millions d'euros. Cette performance témoigne de la confiance accordée par 195 nouveaux associés qui ont rejoint ce véhicule d'investissement immobilier.

La stratégie d'investissement se concentre sur des actifs "Core" situés dans les pays de l'OCDE, privilégiant la résilience et la performance à long terme. Cette approche prudente s'accompagne d'un objectif de taux de distribution ambitieux supérieur à 8,5% pour l'année 2025, avec un taux de rendement interne (TRI) ciblé à 7,5% sur huit ans.

Composition du patrimoine immobilier : focus sur la logistique et l'éducation

Le portefeuille immobilier de Reason se distingue par sa répartition géographique équilibrée entre l'Irlande (55%) et le Royaume-Uni (45%). Cette diversification géographique dilue les risques tout en capitalisant sur la stabilité économique de ces marchés.

Sur le plan sectoriel, la logistique représente 90% des actifs, complétée par 10% dans le secteur éducatif. Cette spécialisation dans la logistique répond aux enjeux contemporains du e-commerce et des chaînes d'approvisionnement, secteurs particulièrement résilients.

Les actifs en portefeuille : des investissements stratégiques

Trois acquisitions majeures composent actuellement le patrimoine :

L'actif logistique de Cork (Irlande), acquis en mars 2025 pour 4,5 millions d'euros, génère un rendement net vendeur de 8,4%. Loué à Standard Aero pour 11,2 ans, cet actif bénéficie d'un locataire de premier plan dans la maintenance aéronautique.

L'actif logistique d'Aberdeen (Écosse), d'une valeur de 4,2 millions d'euros, offre un rendement de 9,1% avec un bail de 10 ans. Sa proximité avec le port d'Aberdeen en fait un emplacement stratégique pour les activités logistiques.

La crèche de Dublin représente l'investissement dans l'éducation avec un montant de 1,1 million d'euros et un rendement de 7,7% sur 10 ans, illustrant la diversification sectorielle recherchée.

Rappelons que les investissements réalisés par la SCPI ne sont toutefois pas un indicateur fiable de ses performances futures.

Performances financières et perspectives de rendement

Les indicateurs financiers du premier trimestre révèlent une gestion rigoureuse. Le taux de distribution trimestriel s'établit à 2,58% (soit plus de 10% en rythme annualisé), traduisant une politique de distribution potentiellement attractive pour les investisseurs. La valeur de part a évolué de 0,97€ en janvier (prix « sponsor » décoté de 3%) à 1€ depuis février (frais et commission de souscription inclus).

Le dividende brut versé pour 200 parts (minimum d’investissement) atteint 5€ au 1er trimestre, soit 3,99€ net de fiscalité, confirmant l'objectif de revenus réguliers pour les porteurs de parts sans pour autant le garantir. Cette performance s'accompagne d'un taux d'occupation financier et physique de 100%, témoignant de la qualité locative des trois actifs sélectionnés.

Une approche ESG reconnue par le label ISR

L'obtention du label ISR (Investissement Socialement Responsable) seulement trois mois après le lancement de la SCPI constitue un gage de qualité environnementale et sociale. Cette reconnaissance officielle confirme l'engagement de la société de gestion MNK Partners en faveur d'un investissement immobilier durable.

L'intégration de critères ESG dans la sélection des actifs et l'investissement marginal dans les énergies renouvelables illustrent cette démarche responsable, répondant aux attentes croissantes des investisseurs conscients des enjeux climatiques.

Stratégie d'expansion « data driven »

Deux nouveaux actifs sous promesse enrichiront prochainement le patrimoine : des bureaux à Glasgow (4,4 millions d'euros, rendement de 10,25% à l’achat !) et un hôtel économique à Newcastle (4,9 millions d'euros, rendement de 7,7%). Ces acquisitions confirmeront la diversification géographique et sectorielle recherchée.

La stratégie "data-driven" adoptée par l'équipe de gestion a pour but d'anticiper les évolutions macroéconomiques et les cycles immobiliers en ajustant les allocations et la collecte de façon réactive. Cette approche analytique et quantitative peut constituer un avantage concurrentiel dans un environnement économique incertain.

Face aux tensions commerciales internationales et à la volatilité des marchés, la SCPI Reason mise sur la résilience du marché immobilier européen et la qualité de ses locataires pour maintenir ses objectifs de performance (non garantie) sur le long terme.

Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement long terme dont la liquidité est limitée. Nous vous recommandons une durée de placement de 10 ans. Il existe un risque de perte en capital. De plus, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier [et du cours des devises]. Comme pour tout placement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.