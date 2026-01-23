Ces critères qui permettent de vendre un logement plus cher et plus vite

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 23/01/2026 à 15:27

Une pelouse entretenue, un coin potager, des espaces conviviaux, des massifs fleuris ou encore des arbres matures peuvent réellement faire la différence lors des visites. (Midascode / Pixabay)

En 2026, les attentes des acheteurs évoluent. Au-delà des critères classiques et parfois coûteux, certains atouts deviennent de véritables déclencheurs de coup de cœur. Voici quatre éléments qui, d’après SeLoger , peuvent faire grimper la valeur de votre logement et accélérer la vente.

Un grand jardin bien aménagé

Avec le télétravail, la recherche de bien-être et le besoin d’espace, le jardin s’impose désormais comme une pièce de vie à part entière. En 2026, les parcelles de plus de 200 m² sont très prisées, surtout en zones périurbaines et dans les agglomérations.

Mais attention, ce n’est pas seulement la surface qui compte. Une pelouse entretenue, un coin potager, des espaces conviviaux, des massifs fleuris ou encore des arbres matures peuvent réellement faire la différence lors des visites. Les délais de vente sont raccourcis et une surcote autour de 10 % est estimée par rapport à un bien similaire sans extérieur ou avec un terrain laissé en friche.

Un chauffage performant et une bonne isolation

Les acheteurs sont de plus en plus attentifs aux dépenses énergétiques. Remplacer un ancien chauffage aux énergies fossiles par un système plus vert et performant peut devenir un argument de vente décisif, surtout si le logement affiche une isolation efficace et un bon DPE. Certaines solutions, comme les pompes à chaleur hybrides air/eau, peuvent même produire jusqu’à quatre fois plus d’énergie qu’elles n’en consomment, tout en réduisant fortement la facture.

Un logement connecté

D’après une étude Rothelec citée par SeLoger , 65 % des Français souhaitent vivre dans un habitat intelligent, notamment pour gagner en confort thermique, en sécurité et en économies d’énergie. Le pilotage du chauffage à distance, les éclairages intelligents, les volets motorisés ou encore les alarmes connectées font partie des équipements les plus appréciés qui peuvent peser dans la décision d’achat.

Une surface polyvalente

Un espace supplémentaire modulable peut transformer l’attractivité d’un bien. Ces mètres carrés en plus offrent une multitude d’usages comme un bureau, une salle de sport, ou un logement d’appoint. Selon la qualité et la conformité de l’aménagement, la valorisation peut atteindre 5 à plus de 10 %.

Enfin, un logement propre, désencombré, entretenu et un DPE performant restent des critères décisifs pour vendre plus vite et plus cher.