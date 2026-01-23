 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ces critères qui permettent de vendre un logement plus cher et plus vite

information fournie par Boursorama avec Newsgene 23/01/2026 à 15:27

Une pelouse entretenue, un coin potager, des espaces conviviaux, des massifs fleuris ou encore des arbres matures peuvent réellement faire la différence lors des visites. (Midascode / Pixabay)

Une pelouse entretenue, un coin potager, des espaces conviviaux, des massifs fleuris ou encore des arbres matures peuvent réellement faire la différence lors des visites. (Midascode / Pixabay)

Certains critères deviennent décisifs pour vendre un logement plus vite et au meilleur prix. Voici quatre éléments pouvant faire grimper la valeur d’un bien de 5 à 10 %, voire davantage selon les cas.

En 2026, les attentes des acheteurs évoluent. Au-delà des critères classiques et parfois coûteux, certains atouts deviennent de véritables déclencheurs de coup de cœur. Voici quatre éléments qui, d’après SeLoger , peuvent faire grimper la valeur de votre logement et accélérer la vente.

Un grand jardin bien aménagé

Avec le télétravail, la recherche de bien-être et le besoin d’espace, le jardin s’impose désormais comme une pièce de vie à part entière. En 2026, les parcelles de plus de 200 m² sont très prisées, surtout en zones périurbaines et dans les agglomérations.

Mais attention, ce n’est pas seulement la surface qui compte. Une pelouse entretenue, un coin potager, des espaces conviviaux, des massifs fleuris ou encore des arbres matures peuvent réellement faire la différence lors des visites. Les délais de vente sont raccourcis et une surcote autour de 10 % est estimée par rapport à un bien similaire sans extérieur ou avec un terrain laissé en friche.

Un chauffage performant et une bonne isolation

Les acheteurs sont de plus en plus attentifs aux dépenses énergétiques. Remplacer un ancien chauffage aux énergies fossiles par un système plus vert et performant peut devenir un argument de vente décisif, surtout si le logement affiche une isolation efficace et un bon DPE. Certaines solutions, comme les pompes à chaleur hybrides air/eau, peuvent même produire jusqu’à quatre fois plus d’énergie qu’elles n’en consomment, tout en réduisant fortement la facture.

Un logement connecté

D’après une étude Rothelec citée par SeLoger , 65 % des Français souhaitent vivre dans un habitat intelligent, notamment pour gagner en confort thermique, en sécurité et en économies d’énergie. Le pilotage du chauffage à distance, les éclairages intelligents, les volets motorisés ou encore les alarmes connectées font partie des équipements les plus appréciés qui peuvent peser dans la décision d’achat.

Une surface polyvalente

Un espace supplémentaire modulable peut transformer l’attractivité d’un bien. Ces mètres carrés en plus offrent une multitude d’usages comme un bureau, une salle de sport, ou un logement d’appoint. Selon la qualité et la conformité de l’aménagement, la valorisation peut atteindre 5 à plus de 10 %.

Enfin, un logement propre, désencombré, entretenu et un DPE performant restent des critères décisifs pour vendre plus vite et plus cher.

© Boursorama avec Newsgene

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre Lecornu en déplacement sur le thème du logement à Rosny-sous-Bois
    Le Premier ministre Lecornu en déplacement sur le thème du logement à Rosny-sous-Bois
    information fournie par AFP Video 23.01.2026 15:42 

    Le Premier ministre Sébastien Lecornu se déplace sur le thème du logement à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), après avoir surmonté les motions de censure déposées par la gauche hors PS et le RN, et engagé dans la foulée un nouveau 49.3, sur les "dépenses" du ... Lire la suite

  • Défilé Dries Van Noten au premier étage d'un bâtiment en chantier, le 22 janvier 2026, à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Attention chantier ! Ou quand la mode change de décor
    information fournie par AFP 23.01.2026 11:58 

    Bureaux vides ou parkings désaffectés: plébiscités pour leur esthétique dépouillée, la liberté qu'ils offrent aux créateurs et des tarifs intéressants, les espaces bruts sont les nouveaux terrains de jeu des défilés parisiens. "Il y a une vraie tendance ces dernières ... Lire la suite

  • SWISS LIFE AM FRANCE
    Les SCPI ont servi un rendement moyen de 3,5 % de janvier à septembre 2025
    information fournie par Swiss Life AM FR 23.01.2026 10:23 

    Les SCPI continuent d'attirer les épargnants en quête de revenus réguliers. D'après les derniers chiffres du marché disponibles à fin septembre (avant la publication des données définitives pour l'année 2025), l'Association française des sociétés de placement immobilier ... Lire la suite

  • Crédit photo : Shutterstock
    Maison, terrain, droit d’usage : le vrai poids du logement dans un divorce
    information fournie par Mingzi 23.01.2026 08:34 

    Lors d'un divorce, la question du logement est souvent au cœur des inquiétudes. Maison, terrain, droit d'usage : la façon dont on évalue ces éléments peut avoir un impact décisif sur la compensation accordée à l'un des ex-époux. Lors d'un divorce, la prestation ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham

L'offre BoursoBank pour vos projets immobiliers