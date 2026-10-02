Déjà 2 m² de perdus en seulement un an : la hausse des taux d'intérêt fait chuter le pouvoir d'achat immobilier

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 02/10/2026 à 13:07

La hausse des taux des crédits immobiliers réduit progressivement la capacité d’emprunt des ménages. (illustration) (AlexanderStein / Pixabay)

Les taux des crédits immobiliers repartent à la hausse et rognent sur la capacité d'emprunt des candidats à l'achat. Ces derniers doivent viser des biens dont la surface est inférieure, rapporte Capital .

Selon Vousfinancer, pour une mensualité de 1 500 euros sur 20 ans, la capacité d'emprunt est passée de 264 459 euros en septembre 2025 à 258 639 euros aujourd'hui, avec un taux moyen atteignant 3,50 % contre 3,25 % auparavant. En tenant compte d'un prix au mètre carré de 3 000 euros, le pouvoir d'achat immobilier recule ainsi de 88,2 à 86,2 m². C'est donc 2 mètres carrés de perdus en un an.

Une remontée qui reste contenue

Si les taux poursuivent leur hausse, le phénomène va s'accentuer. Mais pour l'instant, « la remontée des taux de crédit reste contenue : seulement 0,25 point en un an » , indique à Sandrine Allonier, porte-parole du courtier Vousfinancer. « Sur 200 000 euros empruntés sur 20 ans, cela représente environ 25 euros de mensualité supplémentaire » , précise-t-elle.

A quoi s'attendre dans les mois qui viennent ? Vousfinancer a imaginé plusieurs scénarios. Un taux moyen à 3,75 % ramènerait la capacité d'emprunt à 252 999 euros, soit 84,3 m² accessibles à 3 000 euros le mètre carré. Dans le cas d'un taux d'emprunt à 4 %, le budget se réduirait à 247 533 euros permettant d'obtenir un logement de 82,5 m², soit 5,6 m² de perdus par rapport à septembre 2025.

Dans le cas où la tendance haussière se confirme, les premiers à en pâtir seront les ménages modestes ou ceux dont l'apport est faible. « Pour éviter une exclusion progressive de certains acheteurs, le marché devra nécessairement s'ajuster, que ce soit par une baisse des prix ou par une hausse de l'apport personnel » , résume Sandrine Allonier.