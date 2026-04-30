Immobilier : dans ces villes d'Ile-de-France, les prix des logements neufs ont chuté ces derniers mois

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 30/04/2026 à 14:34

Dans certaines villes franciliennes, les prix ont chuté dans le neuf. (illustration) (Dimitrisvetsikas1969 / Pixabay )

L’écart de prix entre le neuf et l’ancien a tendance à se réduire. Entre les aides à l’accession, les ristournes des promoteurs et une baisse ponctuelle des prix, il n’est pas rare de trouver un logement neuf au prix de l’ancien. C’est ce que montre le baromètre de Trouver-un-logement-neuf.com sur les villes franciliennes comptant au moins cinq programmes en cours, une étude relayée par Le Parisien .

Les hausses de prix les plus importantes dans le neuf se concentrent sur des communes en pleine mutation, stimulées par l’arrivée du Grand Paris Express. Il s'agit de Melun (Seine-et-Marne, +3,96 % sur six mois), Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis, +2,81 %) ou Gennevilliers (Hauts-de-Seine, +2,2 %). À l’inverse, les prix baissent considérablement dans d'autres villes franciliennes comme Bezons (Val-d’Oise, -8,55 %), Sartrouville (Yvelines, -7,95 %) ou Puteaux (Hauts-de-Seine, -4,51 %).

La concurrence fait baisser les prix

Ces communes ont connu une forte production de logements neufs. La concurrence entre constructeurs a ainsi fait chuter les prix. « Si un constructeur veut se débarrasser des derniers logements d’un programme, il aura tendance à proposer des promotions, ce qui fera mécaniquement baisser la moyenne des prix » , souligne Céline Coletto, porte-parole de Trouver-un-logement-neuf.com, citée par Le Parisien .

Prêt à taux zéro pour les primo-accédants, prêts bonifiés des constructeurs, frais de notaire réduits (2 à 3 %) ou offerts contre 8 % dans l’ancien : le neuf a de solides arguments à faire valoir. D'autant que le bon DPE de ces logements est un atout de taille aujourd'hui.